ECB, Zayıf Ekonomiye Rağmen Faiz İndirimine Devam Ediyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentilerine uygun bir şekilde zayıflayan ekonomiye karşı güvercin tutumunu sürdürerek, üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Yılın ilk yönetim kurulu toplantısında para politikası kararlarını açıklayan ECB, mevduat faizini yüzde 3’ten yüzde 2,75’e indirdi. Ayrıca, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,90 ve yüzde 3,15 seviyelerine çekti.

Böylece, ECB şu anki para politikası çerçevesinde Mart 2016'dan bu yana hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi, Eylül 2019'dan beri ise mevduat faizi için beşinci indirimini gerçekleştirmiş oldu. Bu karar, Avro Bölgesi genelinde gözlemlenen yavaşlayan ekonomik büyüme ve Aralık 2024'te beklenen yüzde 2,4'lük enflasyondan sonra geldi.

Analistler, zayıflayan ekonomiye bağlı olarak 2025'in ilk yarısında ECB'nin faiz indirimlerine devam edeceğini öngörüyor. Gelecek dönem içinde, enflasyon ve ekonomi koşullarına bağlı olarak iki ila beş faiz indirimi daha bekleniyor. ECB Başkanı Christine Lagarde, son günlerde faiz oranlarının muhtemelen yüzde 1,75 ila yüzde 2,25'e gerileyeceğine dair sinyaller vermişti.

Öte yandan, ECB'nin faiz indirimlerine devam ettiği bu süreçte, ABD Merkez Bankası (Fed) ise politika faizini sabit tutmayı tercih etti. Fed, birkaç gün önce faiz oranını yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit bırakmıştı.

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, ECB'nin faiz kararını değerlendirerek, "ECB faiz oranlarını yeniden 25 baz puan düşürdü ve mevcut faiz indirimi döngüsünü devam ettirecek gibi görünüyor," dedi. Avro Bölgesi ekonomisindeki durgunluk ve enflasyonun hedefe dönme konusundaki güçlü inançın faiz indiriminin arkasındaki önemli argümanlar olduğuna dikkat çekti.

Fitch Ratings Ekonomi Birimi Kıdemli Direktörü Charles Seville ise, Fed'in şahin tutumunun aksine ECB'nin güvercin yaklaşımını vurgulayarak, "ECB'deki politika yapıcılar enflasyonun hedefe döneceğinden emin, geçmişteki parasal sıkılaştırmanın etkilerine karşı dikkatli" dedi. Seville, mevduat faizinin Temmuz 2025'e kadar yüzde 1,75'e geri döneceğini düşündüklerini ifade etti.