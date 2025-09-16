ECMA Kongresi 16 Yıl Sonra İstanbul'da: "Gelecek Karton Ambalaj ile Parlak"

ECMA Kongresi 16 yıl aradan sonra 18-19 Eylül'de İstanbul'da; 65'inci yıl, "Gelecek Karton Ambalaj ile Parlak" teması ve 2025 Öngörüleri raporu öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 15:39
Avrupa Karton Ambalaj Üreticileri Birliği (ECMA) kongresi, 16 yıl aradan sonra 18-19 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenleniyor. Etkinlik, ECMA'nın 65'inci yıl dönümünü kutlayacak ve bu yılın teması "Gelecek Karton Ambalaj ile Parlak" olarak belirlendi.

Kongrenin ana gündemi ve rapor

Kongrede Avrupa Karton Ambalaj Öngörüleri 2025 Raporu açıklanacak ve sektörün geleceğine ilişkin yol haritası çizilecek. Sürdürülebilir lüks, iklim krizi, sürdürülebilir ambalaj ve ormansızlaşma gibi kritik başlıklar iki gün boyunca öne çıkacak.

Program, konuşmacılar ve açılış

Kongrenin açılışını ECMA Başkanı Jean-François Roche yapacak. "İstanbul’a Hoş Geldiniz" konuşması Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm tarafından gerçekleştirilecek. İlk sunumu ise Prof. Dr. Emre Alkin yapacak; sunumun başlığı "Zor Zamanlarda Fırtınayı Yönetmek".

Sponsorluk ve ödüller

Avrupa’nın önde gelen şirketlerinin sponsor olduğu kongrede Türkiye temsilcileri de aktif rol alıyor. Kartonsan Palladium sponsor, Metpack altın sponsor, Duran Doğan Ambalaj ise ECMA'nın 65'inci yıl kutlamasının gala sponsoru olarak yer alıyor. Gala gecesinde Avrupa Karton Ambalaj Mükemmellik Ödülleri, Pro Carton Genç Tasarımcılar Ödülleri ve Öğrenci Video Ödülleri verilecek.

Katılımcı deneyimi ve sosyal program

Kongre boyunca katılımcıların eşleri için bir partner programı düzenlenecek. Kongrenin ertesi günü ise tüm katılımcılar için İstanbul’un doğal ve tarihi güzelliklerini keşfedecekleri ve yerel lezzetleri tadacakları bir sosyal programla etkinlik sona erecek.

Basın toplantısı ve lider açıklamaları

ECMA kongresi öncesi düzenlenen basın toplantısında ECMA Başkan Yardımcısı Alican Duran ile ECMA Genel Müdürü Mike Turner kongreye ilişkin ayrıntılar paylaştı. Duran, bu yıl kongrenin İstanbul’a getirilmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, "Bu kongre sektördeki sürdürelebilirlikle büyüme ve inovasyon potansiyelini vurgulayacak ve genç yeteneklerin sektöre entegrasyonu için önemli bir platform olacak." dedi.

Alican Duran ayrıca, "Biz de dernekler olarak biraz bunları anlayıp bu gelen yeni regülasyonlara iyi uyum sağlayarak kendi üyelerimizi buna daha iyi hazırlamaya çalışıyoruz. Çünkü ambalaj gerçekten derya, şehir hayatı geliştikçe daha da fazla tüketimi olan ve geri dönüşümün şu anda son derece önemli olduğu bir dünyada derneklerin ve STK'lerin çok ciddi bir görevi var." ifadelerini kullandı.

Duran, kongrede rekor katılım olduğunu vurgulayarak, "Kongrede rekor katılım var. Şu ana kadar yapılan ECMA kongreleri içindeki en büyük katılım burada şu anda. Bu da aslında İstanbul'a ve Türkiye'ye olan teveccühü de gösteriyor. Türkiye çok ciddi büyüyen ülke karton ambalaj konusunda. Şartlar biraz daha iyi olsaydı daha iyi yerde olabilirdik. Özel sektörümüz çok dinamik." değerlendirmesinde bulundu.

ECMA Genel Müdürü Mike Turner ise İstanbul'da kongre düzenlemenin önemine dikkat çekerek, "İstanbul'a geri dönmek için çok heyecanlıyız. Karton ve karton ambalajı Türkiye'de çok gelişiyor. Türkiye pazarı yapılan araştırmalarda hep yukarıya doğru gidiyor ve çok belirgin bir şekilde büyüyor. Burada olmak için çok mutluyuz. Karton ambalaj sektörünü temsil ediyoruz. 16 milyar avroluk pazardan bahsediyoruz. Avrupa'da şu anda hukuki olarak yapılan bütün değişimler ambalaj sektörünün etkilendiği değişimler oluyor. Kanun yapıcılar kanunları yaparken karton ambalajın avantajını görsünler diye çalışıyoruz." dedi.

Turner ayrıca, "Türkiye, Avrupa'da neredeyse birinci veya ikinci büyüme oranına sahip ve çok başarılılar. Türkiye'deki karton ambalaj üreticilerinin yeni geliştirmelerini, inovasyonlarını da fark ediyor ve çok takdir ediyoruz." sözleriyle Türkiye pazarının dinamizmine işaret etti.

