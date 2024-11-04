Eden Corners Projesi KKTC'de Tanıtıldı

Eden Corners Projesi Tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eden Corners projesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Tatar, projenin, Doğu Akdeniz'deki bağımsız Türk devleti olan KKTC'nin cazibe merkezi olma hedefini destekleyeceğini dile getirdi.

Tatar'ın Açıklamaları

Tatar, "Türk dünyasının en güneydeki temsilcisi olarak Kuzey Kıbrıs'ı güçlendirmek amacıyla Türkiye'nin şirketleriyle işbirliği yapmak bizim için önemlidir. Buradaki yatırımcılarımız ekonomimizi canlandıracak ve yeni iş alanları açacaktır," dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Türk halkına olan desteğini vurgulayarak, projelerin tanıtımının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Eden Project'ten Engin Altan'ın Görüşleri

Eden Project Genel Müdürü Engin Altan, Eden Corners projesinin Geçitkale kasabasına yapılacak yatırımlarla birlikte büyük bir nüfus artışı sağlayacağını belirtti. Altan, "Şu an 1253 kişilik nüfusa sahip Geçitkale'nin Eden Corners ile 15-20 bin kişi nüfusa ulaşabileceğini" söyledi.

Yenilikçi Altyapı ve Konut İmkanları

Eden Corners projesi, yalnızca bir konut projesi değil; aynı zamanda bölgeye yol, su, elektrik gibi altyapı hizmetleri sağlayacak bir şehir projesi olduğunu da aktaran Altan, "Ercan Havalimanı'na 41 kilometre, İskele'ye ise 12 kilometre mesafedeyiz. Aynı zamanda bölgedeki konut kiraları oldukça rekabetçi," diye ekledi.

Eden Project'in Hedefleri

Eden Project, Gazimağusa'ya bağlı Geçitkale'de 720 akıllı konut inşa etmeyi planlıyor. Şirket, 5 yıl içerisinde toplamda 14 bin konut hedefliyor. İlk etap 2026 yılına kadar tamamlanacak.

Projede, yatırımcılara farklı daire tipleri sunularak, uygun fiyatlarla satış yapılacak. Peşin ödemelerde indirim ve 60 aya kadar taksit seçenekleri ile yatırımcılar için cazip fırsatlar sağlanacak.