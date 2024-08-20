Edirne'de 10 Milyon Yavru Sazan Balığı Doğayla Buluştu

Edirne'de Yavru Sazan Balıkları Su Kaynaklarıyla Buluştu

Edirne'nin İpsala ilçesinde, bu yıl 10 milyon yavru sazan balığı, Su Ürünleri Üretim İstasyonu aracılığıyla baraj ve göletlere dağıtıldı. Program, Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından gerçekleştirildi ve ekolojinin korunmasının büyük önemi vurgulandı.

Ekosistemin Korunmasına Dikkat Çekildi

Vali Sezer, günümüzde ekolojik dengenin korunmasının kritik olduğunu ifade ederek, "Dünyada çipura ve levrek üretiminde birinci, alabalıkta ise ikinci sıradayız. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde su kaynaklarını etkili kullanmak çok önemli," dedi.

Yavru Sazanlar Nerelere Gönderildi?

İstasyonda yetiştirilen 10 milyon yavru sazan balığının, Edirne ile birlikte İstanbul, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli gibi illere dağıtıldığı belirtildi.

Balık Yetiştiriciliği Teşvik Ediliyor

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yapılan düzenlemelerle balık yetiştiriciliğine dair teşviklerde bulunduklarını ve Türkiye'nin su ürünlerinin gelişimini yakından takip ettiklerini belirtti.

Üretim ve İhracatta Öncü Olunması Vurgulandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Türkiye'nin balık üretiminde lider konumda olduğunu, 100'e yakın ülkeye ihracatın gerçekleştirildiğini söyledi. Yılmaz, kaynakların korunmasının önemini de vurguladı.

İstasyon Üretiminde Önemli Başarılar

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, 2021 yılından bu yana 29 milyon 500 bin yavru sazan balığı üretildiğini belirterek, bu yıl 2 milyon 120 bininin Edirne iç sularına ve 7 milyon 780 bininin Marmara Bölgesi'ndeki illere gönderildiğini aktardı.

Gala Gölü Milli Parkı'nda Da Balıklar Bırakılacak

Vali Sezer ve beraberindekiler, istasyonun üretim havuzlarını inceledikten sonra Gala Gölü Milli Parkı'na giderek buraya 300 bin yavru sazan balığı bırakacaklarını duyurdu.

Edirne'nin İpsala ilçesindeki Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda bu yıl yetiştirilen 10 milyon yavru sazan balığı baraj ve göletlere bırakıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesindeki Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda bu yıl yetiştirilen 10 milyon yavru sazan balığı baraj ve göletlere bırakıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesindeki Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda bu yıl yetiştirilen 10 milyon yavru sazan balığı baraj ve göletlere bırakıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesindeki Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda bu yıl yetiştirilen 10 milyon yavru sazan balığı baraj ve göletlere bırakıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesindeki Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda bu yıl yetiştirilen 10 milyon yavru sazan balığı baraj ve göletlere bırakıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesindeki Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda bu yıl yetiştirilen 10 milyon yavru sazan balığı baraj ve göletlere bırakıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesindeki Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda bu yıl yetiştirilen 10 milyon yavru sazan balığı baraj ve göletlere bırakıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesindeki Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda bu yıl yetiştirilen 10 milyon yavru sazan balığı baraj ve göletlere bırakıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesindeki Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda bu yıl yetiştirilen 10 milyon yavru sazan balığı baraj ve göletlere bırakıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesindeki Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda bu yıl yetiştirilen 10 milyon yavru sazan balığı baraj ve göletlere bırakıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesindeki Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda bu yıl yetiştirilen 10 milyon yavru sazan balığı baraj ve göletlere bırakıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesindeki Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda bu yıl yetiştirilen 10 milyon yavru sazan balığı baraj ve göletlere bırakıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesindeki Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda bu yıl yetiştirilen 10 milyon yavru sazan balığı baraj ve göletlere bırakıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesindeki Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda bu yıl yetiştirilen 10 milyon yavru sazan balığı baraj ve göletlere bırakıldı.