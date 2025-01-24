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Edirne'de Devlet Desteğiyle Sera Alanları İki Yılda İki Kat Arttı

Edirne'de devlet destekleriyle seracılık alanı 2 yılda 46 bin metrekareden 100 bin metrekareye yükseldi; üreticiler memnun.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:46
Edirne'de Devlet Desteğiyle Sera Alanları İki Yılda İki Kat Arttı

Edirne'de Devlet Desteğiyle Sera Alanları İki Yılda İki Kat Arttı

Edirne'de, devlet destekli projeler sayesinde örtü altı üretim alanları, son iki yılda 46 bin metrekareden 100 bin metrekareye yükseldi. Bu başarılı gelişmenin arkasında, Edirne Valiliği himayesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Örtü Altı Üretim Alanlarının Artırılması" projeleri bulunuyor.

2023 yılında yüzde 75 hibe desteği ile 40 yeni sera kurulumu gerçekleştirildi. Bu projeler, örtü altı üretim yapanları teşvik etmek ve atıl durumdaki seraları üretime kazandırmak amacıyla geçtiğimiz yıl da devam etti. Yüzde 75'i İl Özel İdaresi finansman desteğiyle sağlanan projelerle, her biri 256 metrekare olan 30 yeni sera daha kuruldu.

Atıl Seraların Yenilenmesi

Uzunköprü'deki 20 sera, yenilenerek üretime kazandırıldı. Devlet destekli bu çalışmalar sonucunda, 2023 yılı itibarıyla seracılık alanı 46 bin 261 metrekareden 2024 sonunda 100 bin metrekareye çıkması hedefleniyor.

Üreticilerin Yüzü Gülüyor

Edirne'deki üreticiler, devlet desteğinden memnun. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldır örtü altı üretim yapan Celal Zülf, “11 tane kurulu seram var, yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alanda üretim yapıyorum” dedi. Devlet desteği ile aktif sera sayısını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Zülf, “Verilen destek sayesinde naylona ayıracağımız parayı üretimi artırmaya ayırıyoruz” ifadesini kullandı.

Yeni Başlayanlar İçin Öneri

Yeni üreticilere de önerilerde bulunan Zülf, “Devlet destekli projelerden faydalanarak üretime katılmalılar” diye konuştu. Devlet desteği ile sera kuran Nurcan Koka ise, “Yüzde 75 hibe desteğiyle seramız kuruldu. Marul, yeşil soğan ve dere otu gibi yeşillikler üretiyorum” ifadelerini kullandı. Koka, tarımsal destek projelerine başvurmanın önemine de vurgu yaptı.

Edirne'de, devlet destekli projelerle örtü altı üretim alanları 2 yılda 46 bin metrekareden 100...

Edirne'de, devlet destekli projelerle örtü altı üretim alanları 2 yılda 46 bin metrekareden 100 bin metrekareye yükseltildi.

Edirne'de, devlet destekli projelerle örtü altı üretim alanları 2 yılda 46 bin metrekareden 100...

Edirne'de, devlet destekli projelerle örtü altı üretim alanları 2 yılda 46 bin metrekareden 100 bin metrekareye yükseltildi.

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