Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Edirne'de Fahiş Fiyat Artışına 1 Milyon Lira Ceza

Edirne'deki bir dinlenme tesisine, fahiş fiyat artışı nedeniyle 1 milyon lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 22:34
Edirne'de Fahiş Fiyat Artışına 1 Milyon Lira Ceza

Edirne'de Fahiş Fiyat Artışı Tespiti

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Avrupa'dan dönen bir gurbetçi vatandaşın Edirne'deki bir dinlenme tesisinde yaptığı alışverişte, ürünün normal fiyatının 3 katına satıldığını duyurdu. Bu durumun ardından hemen gerekli denetimlerin başlatıldığını açıkladı.

Denetim Sonuçları ve Ceza

Söz konusu tesisle ilgili olarak Edirne Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, H. Dinlenme Tesisine bir dizi tutanak düzenlendi. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince, işletmeye 14 farklı ürün üzerinden haksız fiyat artışı tespit edildi. Tesisin market bölümünde ise, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 35 ürün için fiyat etiketinde aykırılık tespit edilerek 77 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca, aynı işletmeye yönelik daha önce 16 Temmuz 2024 tarihinde yürütülen bir denetim sonucu, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a aykırılıklar nedeniyle 79 bin 230 lira idari para cezası verilmesi yönünde karar alındı. Bunun yanında, Fahiş Fiyat Kurulu tarafından işletmeye toplamda 1 milyon lira ceza uygulanacak.

Bakanlık Mücadeleye Devam Ediyor

Mahmut Gürcan, bakanlık olarak fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele konusunda kararlılıklarını koruduklarını ifade ederek, bu tür denetimlerin titizlikle sürdürüleceğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!