Edirne'de Fahiş Fiyat Artışına 1 Milyon Lira Ceza

Edirne'de Fahiş Fiyat Artışı Tespiti

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Avrupa'dan dönen bir gurbetçi vatandaşın Edirne'deki bir dinlenme tesisinde yaptığı alışverişte, ürünün normal fiyatının 3 katına satıldığını duyurdu. Bu durumun ardından hemen gerekli denetimlerin başlatıldığını açıkladı.

Denetim Sonuçları ve Ceza

Söz konusu tesisle ilgili olarak Edirne Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, H. Dinlenme Tesisine bir dizi tutanak düzenlendi. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince, işletmeye 14 farklı ürün üzerinden haksız fiyat artışı tespit edildi. Tesisin market bölümünde ise, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 35 ürün için fiyat etiketinde aykırılık tespit edilerek 77 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca, aynı işletmeye yönelik daha önce 16 Temmuz 2024 tarihinde yürütülen bir denetim sonucu, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a aykırılıklar nedeniyle 79 bin 230 lira idari para cezası verilmesi yönünde karar alındı. Bunun yanında, Fahiş Fiyat Kurulu tarafından işletmeye toplamda 1 milyon lira ceza uygulanacak.

Bakanlık Mücadeleye Devam Ediyor

Mahmut Gürcan, bakanlık olarak fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele konusunda kararlılıklarını koruduklarını ifade ederek, bu tür denetimlerin titizlikle sürdürüleceğini vurguladı.