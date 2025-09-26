Edirne'de Kuraklık 2025'te Ayçiçeği Verimini Düşürdü

Edirne'de kuraklık ve aşırı sıcaklar, 1 milyon 300 bin dekarlık ayçiçeği alanında verimi düşürdü; dekarda ortalama 70-80 kg'ı zorlanıyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 10:29
Edirne'de Kuraklık 2025'te Ayçiçeği Verimini Düşürdü

Edirne'de Kuraklık Ayçiçeği Verimini Olumsuz Etkiledi

1 milyon 300 bin dekarlık alanda verim ortalamanın altında kaldı

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de, kuraklık ve aşırı sıcaklar bu yıl da ayçiçeği verimini düşürdü. Yaklaşık 1 milyon 300 bin dekarlık alana ekimi yapılan tarlalarda olumsuz iklim koşulları bitkinin gelişimini olumsuz etkiledi.

Yağışların yetersiz olması ve sıcaklık stresinin etkisiyle verim genel ortalamanın altında kaldı. Üretim bölgeleri arasında yağış miktarı ve toprak yapısına göre farklılıklar gözlendi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada kentte son iki yıldır ciddi bir kuraklık yaşandığını ve özellikle ayçiçeğinde 2024 ve 2025 yıllarının sıkıntılı geçtiğini belirtti.

Arabacı, söz konusu dönemde bazı tarlarda biçilemeyen ürünler olduğunu aktararak, "Son 2 yıl özellikle ayçiçeğinde kötü geçti" ifadesini kullandı. Verimin bölgelere göre değiştiğini vurgulayan Arabacı, şu verileri paylaştı:

• Bazı alanlarda dekarda 20-30 kilogram verim alınırken, bazı bölgelerde 80-120 kilogram arasında değişen verimler görüldü.

• Edirne genel ortalamasına bakıldığında ise dekarda 70-80 kilogramları zor aşılacağı değerlendiriliyor.

Arabacı, sürdürülebilir üretimin korunabilmesi için kötü geçen dönemlerde üretici desteklerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de, kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle...

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de, kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle ayçiçeği veriminde düşüş yaşandı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TENMAK’ın İ-RİS: İHA Tabanlı Yerli Radyasyon İzleme Sistemi
2
Avrupa borsaları Lagarde konuşması öncesi bankacılık hisseleriyle yükseldi
3
2024 Dış Ticaret: Girişimlerin İhracat ve İthalattaki Payı (TÜİK)
4
Trump'tan Yeni Tarifeler: İthal İlaçlara %100, Ağır Kamyonlara %25, Mutfak Dolaplarına %50
5
ASELSAN, BIST’te İlk 1 Trilyon TL Piyasa Değerine Ulaşan Şirket
6
Karakuş'tan 'Tersine Göçe Teşvik' Önerileri: Vergi İndirimi ve Destek
7
Yenilikçi KOBİ'lere 60 Bin Avro Hibe: Innowwide 4. Çağrı Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?