Edirne'de Kuraklık 2025'te Ayçiçeği Verimini Düşürdü

Edirne'de Kuraklık Ayçiçeği Verimini Olumsuz Etkiledi

1 milyon 300 bin dekarlık alanda verim ortalamanın altında kaldı

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de, kuraklık ve aşırı sıcaklar bu yıl da ayçiçeği verimini düşürdü. Yaklaşık 1 milyon 300 bin dekarlık alana ekimi yapılan tarlalarda olumsuz iklim koşulları bitkinin gelişimini olumsuz etkiledi.

Yağışların yetersiz olması ve sıcaklık stresinin etkisiyle verim genel ortalamanın altında kaldı. Üretim bölgeleri arasında yağış miktarı ve toprak yapısına göre farklılıklar gözlendi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada kentte son iki yıldır ciddi bir kuraklık yaşandığını ve özellikle ayçiçeğinde 2024 ve 2025 yıllarının sıkıntılı geçtiğini belirtti.

Arabacı, söz konusu dönemde bazı tarlarda biçilemeyen ürünler olduğunu aktararak, "Son 2 yıl özellikle ayçiçeğinde kötü geçti" ifadesini kullandı. Verimin bölgelere göre değiştiğini vurgulayan Arabacı, şu verileri paylaştı:

• Bazı alanlarda dekarda 20-30 kilogram verim alınırken, bazı bölgelerde 80-120 kilogram arasında değişen verimler görüldü.

• Edirne genel ortalamasına bakıldığında ise dekarda 70-80 kilogramları zor aşılacağı değerlendiriliyor.

Arabacı, sürdürülebilir üretimin korunabilmesi için kötü geçen dönemlerde üretici desteklerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

