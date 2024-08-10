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Edirne'de Sera Alanının Genişletilmesi İçin Devlet Desteği

Edirne'de sera alanı, 500 dekara çıkarma hedefiyle devlet destekli bir projeyle büyütülüyor. Çiftçilere birden fazla ürün imkanı sağlanacak.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 11:27
Edirne'de Sera Alanının Genişletilmesi İçin Devlet Desteği

Edirne'de Sera Alanları Genişliyor

Edirne'de, tarımsal üretimi artırmak amacıyla sera alanının devlet desteğiyle 500 dekara çıkarılması hedefleniyor. Valilik tarafından yürütülen projeler, Edirne'nin tarihsel sebzecilik ve meyvecilik potansiyelinin yeniden canlandırılması için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Vali Sezer'in Açıklamaları

Vali Yunus Sezer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nin katkılarıyla hayata geçirilen "Sera Kurulumu Projesi" çerçevesinde Sazlıdere köyünde kurulan seraları ziyaret etti. Projede, İl Özel İdaresi'nin sağladığı %75 bütçe desteği dikkat çekiyor. Sezer, üreticilerle bir araya gelirken seralar hakkında bilgi aldı.

Geçmişe Dönüş Umudu

Açıklamalarında Edirne'nin geçmişte seracılığın merkezi olduğunu belirten Sezer, son yıllarda sebze ve meyve üretiminde yaşanan düşüşe dikkat çekti. Hedeflerinin Edirne'yi hem yerel hem de dış pazara, özellikle İstanbul'a hitap eden bir konuma getirmek olduğunu ifade etti.

Projelerin Hızlandırılması

Vali Sezer, ilkbaharda 40 üreticiye sera kurulumu yapılırken, ikinci aşamada 30 sera için ihale gerçekleştirileceğini söyledi. Üçüncü aşamada ise Edirne'de 500 dekar sera kurulumu gerçekleştirme hedefi ortaya konuyor. Şu an için 100 dekar sera hedefinin yakalandığını kaydeden Sezer, hedeflerinin çiftçilerin yıl içinde birden fazla ürün elde etmesi olduğunu belirtti.

Yerel Ürünlerin Pazar Değeri

Sezer, Sazlıdere'de yetiştirilen biberin geçmişte İstanbul pazarına satıldığını vurguladı ve Karaağaç'ın sebze ve meyve üretiminde merkezi bir öneme sahip olduğunu söyledi. Bu alanlardaki potansiyeli yeniden canlandırmak için projelere ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti.

Proje Ekibi

Programa Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber ve İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da katıldı.

Edirne'de Valilik desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında sera alanının 500 dekara...

Edirne'de Valilik desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında sera alanının 500 dekara çıkarılması amaçlanıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer (sol 2), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, İl Özel İdaresinin yüzde 75 bütçe desteğiyle hayata geçirilen "Sera Kurulumu Projesi" kapsamında merkeze bağlı Sazlıdere köyünde kurulan seraları ziyaret etti.

Edirne'de Valilik desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında sera alanının 500 dekara...

Edirne'de Valilik desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında sera alanının 500 dekara çıkarılması amaçlanıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer (sol 2), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, İl Özel İdaresinin yüzde 75 bütçe desteğiyle hayata geçirilen "Sera Kurulumu Projesi" kapsamında merkeze bağlı Sazlıdere köyünde kurulan seraları ziyaret etti.

Edirne'de Valilik desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında sera alanının 500 dekara...

Edirne'de Valilik desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında sera alanının 500 dekara çıkarılması amaçlanıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer (sol 2), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, İl Özel İdaresinin yüzde 75 bütçe desteğiyle hayata geçirilen "Sera Kurulumu Projesi" kapsamında merkeze bağlı Sazlıdere köyünde kurulan seraları ziyaret etti.

Edirne'de Valilik desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında sera alanının 500 dekara...

Edirne'de Valilik desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında sera alanının 500 dekara çıkarılması amaçlanıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer (sol 2), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, İl Özel İdaresinin yüzde 75 bütçe desteğiyle hayata geçirilen "Sera Kurulumu Projesi" kapsamında merkeze bağlı Sazlıdere köyünde kurulan seraları ziyaret etti.

Edirne'de Valilik desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında sera alanının 500 dekara...

Edirne'de Valilik desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında sera alanının 500 dekara çıkarılması amaçlanıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer (sol 2), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, İl Özel İdaresinin yüzde 75 bütçe desteğiyle hayata geçirilen "Sera Kurulumu Projesi" kapsamında merkeze bağlı Sazlıdere köyünde kurulan seraları ziyaret etti.

Edirne'de Valilik desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında sera alanının 500 dekara...

Edirne'de Valilik desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında sera alanının 500 dekara çıkarılması amaçlanıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer (sol 2), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, İl Özel İdaresinin yüzde 75 bütçe desteğiyle hayata geçirilen "Sera Kurulumu Projesi" kapsamında merkeze bağlı Sazlıdere köyünde kurulan seraları ziyaret etti.

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