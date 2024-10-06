Edirne'de TPAO'ya Yeni Petrol Arama Ruhsatı

Edirne'de Petrol Arama Ruhsatı Verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) için Edirne il sınırlarında önemli bir gelişme yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan karara göre, TPAO'ya 14,590 hektar büyüklüğündeki bir alanda petrol arama ruhsatı verildi.

Resmi Gazete ile Duyuruldu

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, petrol arama ruhsatının detaylarını bugünkü Resmi Gazete'de yayımlayarak kamuoyuna duyurdu. Verilen ruhsat, TPAO'ya beş yıl boyunca bu alanda arama yapma yetkisi tanıyor.

Önemli Bir Adım

Bu ruhsat, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. TPAO'nun gerçekleştireceği arama faaliyetlerinin, ülkemiz enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.