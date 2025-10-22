Edirne Kaleiçi'nde 'Matmazel Klara'nın Konağı' butik otele dönüşüyor

Edirne Kaleiçi'ndeki Matmazel Klara'nın Konağı, aslına uygun restore edilerek 10 odalı butik otel olarak gelecek ay hizmete başlayacak.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 15:10
Edirne'nin Kaleiçi semtinde halk arasında 'Matmazel Klara'nın Konağı' olarak bilinen tarihi yapı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından gelecek ay butik otel olarak hizmete başlayacak.

Fransızca öğretmeni Klara Hasid (Matmazel Klara) tarafından 1906 yılında yaptırılan konak, yıllar içinde harabeye dönmüştü. Yaklaşık 9 yıl önce iş insanı Hanife Gül Ercan tarafından satın alınan yapı, aslına uygun şekilde titiz çalışmalarla restore edilerek kente kazandırıldı.

Restorasyon sonucunda konak, 10 odalı birinci sınıf butik otel olarak düzenlendi. İş insanı Ercan, yapılan çalışmalarla ilgili olarak, "Biblo gibi bir bina ortaya çıkardık. İşi ehil ustalara verdik. Amacımız, Edirne'ye, turizme bu tarihi binayı tekrar kazandırmaktı. Bina bizim yaptığımız restorasyonla 2-3 asır daha yaşayacak." ifadelerini kullandı.

ÇEKÜL üyeleri incelemede bulundu

ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı) üyeleri konakta incelemede bulunarak Ercan'dan bilgi aldı. ÇEKÜL Genel Sekreteri Ilgın Sözen, konağın sivil mimari örneklerine yakışır şekilde aslına uygun restore edildiğini vurguladı.

Sözen, Ercan'ın 9 yıldır verdiği emeğe dikkat çekerek, "Anadolu'muzdan gelenleri ve yabancı konuklarımızı burada ağırlayacağız." dedi.

