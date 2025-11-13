Edirneli Üreticiler Ata Tohumundan Ürünlerini Millet Bahçesi’nde Satışa Çıkardı

Edirneli Üreticiler Ata Tohumundan Ürünlerini Söğütlük Millet Bahçesi'nde Satışa Sundular

Valilik destekli proje ile yerel üretim canlanıyor

Edirne Valiliği tarafından başlatılan proje kapsamında, Karaağaç Mahallesi’nde yıllar sonra yeniden canlandırılan ata tohumundan yetiştirilen organik sebze ve meyveler, Söğütlük Millet Bahçesi'nde kurulan stantlarda satışa sunuldu.

Karaağaç Mahallesi'nde çiftçiler tarafından organik olarak yetiştirilen ürünler, geçmişte İstanbul Sebze ve Meyve Haline götürülerek satışa sunuluyordu. Zamanla cazibesini kaybeden ata tohumu üretimini yeniden canlandırmak amacıyla hayata geçirilen proje ile üreticilere satış yapabilecekleri stantlar temin edildi.

Yerli üretim yapan çiftçiler, Millet Bahçesi'nde ayrılan bölümde doğrudan tüketiciyle buluşarak ekonomik gelir elde etmeye başladı. Uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte üretimin artması ve bölgesel tarımsal potansiyelin yeniden canlanması hedefleniyor.

Üreticileri ziyaret eden Edirne Valisi Yunus Sezer, Karaağaç'ın bölge tarihinde özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Sezer, bölgede yetişen ürünlerin geçmişte Osmanlı sarayının mutfağında ve Bostan kültüründe önemli bir yeri olduğunu belirterek, yerli üreticilere yönelik projelerle ata tohumundan üretimi artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Ürünlerini tarladan toplayıp Millet Bahçesi'nde satışa sunan üreticiler uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Vatandaşlar ise doğrudan ve güvenilir şekilde organik ürünlere ulaşmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

