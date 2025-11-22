Edremit'te Termal Turizm Temsilcileri 'Termal Oteller Birliği' İçin Toplandı

Edremit'te termal turizm temsilcileri bir araya geldi

Edremit ve Körfez Bölgesi'nde faaliyet gösteren önde gelen termal tesislerin temsilcileri, Edremit Ticaret Odası çatısı altında bir araya gelerek sektörün geleceğine dair görüş alışverişinde bulundu.

Katılımcılar

Toplantıya; Hattuşa Termal A.Ş. sahibi Mehmet Ali Doğan, Ramada Resort Kazdağları sahibi Mehmet Öngen, Dedeman Güre-Nurhayat Thermal Resort & Spa sahibi Yaşar Yalçın ve aynı tesisin Genel Müdürü Oğuz Demirel, ayrıca Adrina Termal Health & Spa Hotel Genel Müdürü Ceyhun Özsan katıldı.

Toplantı gündemi

Görüşmede öncelikli olarak bölgede faaliyet gösteren termal tesislerin bir araya gelerek "termal oteller birliği" çatısı altında dernekleşme sürecine ilişkin fikir alışverişi yapıldı. Katılımcılar, bu adımın sektörün ortak sorunlarının çözümü ve uzun vadeli turizm planlarının oluşturulması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Diğer bir önemli gündem maddesi ise Güre bölgesindeki termal alanların korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımıydı. Katılımcılar çevresel hassasiyetlerin gözetilmesi ve bölgenin termal potansiyelinin doğru yönetilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Oda ile iş birliği

Sektör temsilcileri, toplantı kapsamında Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ile de görüşerek termal turizmin mevcut durumu, geleceğe yönelik beklentiler ve bölgede karşılaşılan yapısal sorunlar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Odanın turizm alanındaki gelişmeleri takip etmesinin ve paydaşları bir araya getiren platformlar sunmasının sektöre katkı sağladığı belirtildi.

Beklenen sonuçlar

Katılımcılar, ziyaretin termal otel işletmecileri arasındaki iş birliğini güçlendirdiğini ve bölgenin turizm vizyonuna dair ortak bir bakış açı oluşturulmasına katkı sağladığını ifade etti.

