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Eflani Hindisi Yeni Yılda Pazarda! Fiyatlar 550-600 Lira

Eflani ilçesinde doğal ortamda beslenen hindiler, yeni yıl öncesinde pazara sunulmaya başlandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 14:23
Eflani Hindisi Yeni Yılda Pazarda! Fiyatlar 550-600 Lira

Eflani Hindisi Yeni Yıl İçin Sofralarda

Karabük'ün Eflani ilçesi, doğal ortamda beslenen hindileriyle yeni yıl öncesinde dikkat çekiyor. Kilogram fiyatlarının 550-600 lira arasında değiştiği bu özel hindiler, sofraları süslemek için ideal bir alternatif sunuyor.

Doğal Beslenme ile Lezzet Artışı

İlçenin köylerinde arpa, buğday ve mısır ile beslenen hindiler, 3 ila 8 kilogram arasında ağırlığa sahip. Bu durum, lezzetinin artmasına büyük katkı sağlıyor. Eflani hindisi, vatandaşların gözdesi haline geldi.

Çiftçilerin Desteklenmesi

Eflani Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadeniz, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği demeçte, doğal ortamda beslenen Eflani hindisinin etinin lezzetiyle tanındığını belirtti. Karadeniz, ayrıca, ilçede hindi üretiminin artırılması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Karabük'ün Eflani ilçesinde doğal ortamda beslenen hindiler, kilogramı 550-600 liradan satışa...

Karabük'ün Eflani ilçesinde doğal ortamda beslenen hindiler, kilogramı 550-600 liradan satışa sunuluyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde doğal ortamda beslenen hindiler, kilogramı 550-600 liradan satışa...

Karabük'ün Eflani ilçesinde doğal ortamda beslenen hindiler, kilogramı 550-600 liradan satışa sunuluyor.

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