Eğer bu yaşlardaysanız gözünüz aydın! 3600 gün ile emeklilik kapıları tekrar açıldı

SGK, emeklilik yaş gruplarını belirlerken 3600 prim koşulunu getiriyor. 45, 50, 51 ve 55 yaş aralığındakiler için bu şart geçerli. Bu yaş gruplarına 2. EYT fırsatı sunularak emeklilik imkanı sağlanıyor. İşte detaylar...





SGK EMEKLİLİK İÇİN PRİM KOŞULU ŞARTI

Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT'liler, mevcut emeklilik şartlarını karşılamalarına rağmen emekli olamayanlar için kısmi emeklilik düzenlemesi yapılması bekleniyor. Özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar veya bu tarihe çekenler ile SGK'lı olanlar için olumlu haberler var. Belirli prim ve yıl şartlarını sağlayan bu kişiler, emekli aylığı almaya hak kazanabilecekler. Ancak, fazla çalışma imkanı olmayan bireyler için kısmi emeklilik seçeneği, umut ışığı olarak görülüyor. Bu düzenleme, emeklilik sürecinde yaş sınırlarına takılanların bir kısmının daha erken dönemde emeklilik imkanına kavuşmasını amaçlıyor. EYT konusu, uzun süredir gündemde olan ve birçok kişinin merakla beklediği bir konu olarak öne çıkıyor. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesiyle, belirli şartları sağlayan bireylerin emeklilik hakkının daha adil ve erişilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Bu şekilde, emeklilik yaşına gelmiş olmalarına rağmen emekli olamayan kişilerin sosyal güvenlik açısından daha iyi bir duruma gelmeleri hedefleniyor.





Kısmi emeklilikle ilgili detaylar ve şartlar şu şekildedir:

Kadınlar için kısmi emeklilik yaşı 50'ye, erkekler için 55'e düşürülecektir. Bu yeni düzenleme ile en az 10 yıl prim ödeyenler emeklilik hakkını elde edebilecekler. Bunun için öncelikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmanız gerekmektedir. Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) bağlı olmanız da gerekmektedir. 3600 prim günü (10 yıl) ve kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşını doldurmanız gerekmektedir. Emekli aylığı, bu üç şartın en son gerçekleştiği tarihe göre belirlenen emeklilik yaşınıza geldiğinizde başlar.

Aynı şekilde, tarım işçileri de kısmi emeklilik hakkından yararlanabilirler. 8 Eylül 1999 tarihinden önce tarım sigortası olanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü koşulunu yerine getirdiklerinde EYT'den emekli olabilirler. Kadınlarda 40-54, erkeklerde ise 44-58 yaş aralığında emekli olma hakkına sahiptir. Bu tarım işçileri 10 yıl (3600 prim günü) doldurduklarında yaşa bakılmaksızın emekli olabilirler.

SSK'lılar içinse, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar kısmi emeklilik için 4500 prim günü (12.5 yıl) ödemelidir. Bunun yanı sıra, 25 yıldan fazla süredir sigortalı olmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak da gereklidir.

Bu düzenlemeler, emeklilik sürecinde yaş sınırlarına takılan bireyler için bir umut kapısı olabilir. Farklı gruplara farklı şartlarla sunulan kısmi emeklilik seçenekleri, emeklilik yaşına ulaşamamış kişilere daha erken dönemde emeklilik fırsatı sunmayı amaçlamaktadır.

Kısmi emeklilik süreci ve emeklilikle ilgili sorularınıza yanıt vermek gerekirse:

Emekli olabilmek için 20 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarını karşılamanız gerekmektedir. 1995, 1996 ve 1999 doğumlu üç çocuğunuz olduğunu belirtmişsiniz. Bu doğumlar arasındaki sürelerde ve sonraki iki yıllık dönemlerde prim ödemediyseniz, bu günleri doğum borçlanması ile tamamlayabilirsiniz. Örneğin, 2'nci ve 3'üncü doğumlarınız arasında iki yıllık dönemde prim ödemediyseniz, bu süreyi borçlanarak 1800 gün kazanabilirsiniz. Ardından 1555 gün daha prim ödeyerek toplam 5675 güne ulaştığınızda emekli olabilirsiniz.

Kısmi emeklilik içinse, 3600 gün prim ödeme ve 15 yıl sigortalılık süresi gerekmektedir. 2029'da 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte yaş haddinden emekli olmak için 3600 gün primi tamamlamanız yeterli olacaktır. Tarım sigortası primleri de Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) sayıldığından, prim eksiğinizi bu yolla tamamlayabilirsiniz.

Askerlik sürenizi (18 ay olarak kabul edilir) borçlanarak ve 2322 gün daha prim ödeyerek toplam 3600 güne ulaştığınızda, 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız mümkündür. Bu durumda yaş haddinden emeklilik şartlarına uygun olarak emekli olabilirsiniz.

Sonuç olarak, kısmi emeklilik ve tam emeklilik süreçleri için belirli şartları karşılamanız gerekmektedir. Doğum borçlanması ve prim ödemeleri ile bu şartları tamamlayarak emekli olma fırsatına sahipsiniz.