EGİKAD Heyeti Kosta Rika'da: Ticaret ve Yatırım İçin Üst Düzey Görüşmeler

Orta Amerika ülkesi Kosta Rikaya ziyarette bulunan Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) üyeleri, ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere bir dizi üst düzey temas gerçekleştirdi.

İlk temaslar: Dış Ticaret Bakanlığı ile görüşme

Türkiye'nin Kosta Rika Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen ziyarette EGİKAD heyeti ilk olarak Kosta Rika Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Indiana Trejos ile Plaza Tempo'daki yerleşkede bir araya geldi. Toplantıya Türkiye'nin Kosta Rika Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya de katıldı ve iki ülke arasındaki ticaret ile Türk iş insanlarının işbirliği olanakları ele alındı.

Trejos, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, taraflar arasında ticaretin ve karşılıklı yatırımın artırılması için her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı ile kapsamlı görüşme

Büyükelçi Kaya ve EGİKAD heyeti daha sonra Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Patricia Rojas Morales ile bir araya geldi. Toplantı sonunda Morales, EGİKAD heyetiyle gerçekleştirilen toplantının mükemmel olduğunu vurguladı ve iki ülke arasındaki fırsatlara dikkat çekti.

Patricia Rojas Morales şunları kaydetti: "Kadın iş insanları toplantısı, getirecekleri bilgi ve deneyimle Kosta Rika’daki girişimcilere ve mikro işletmelere verdiğimiz desteği zenginleştirmek için önemli bir fırsat sağladı. Toplantı, iki ülke arasında bağlar kurmak, destek ve büyümeyi güçlendirmek ve özellikle kadınlara yönelik KOBİ'lere verdiğimiz rehberliği artırmak açısından büyük önem taşıyor. Aynı zamanda, bölgenin nasıl organize olduğunu ve kadın liderliğini nasıl teşvik ettiğini gösteren örnekler sunması açısından da değerli bir etkinlik oldu. Bu fırsattan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyoruz."

Meclis ziyareti ve parlamenter temaslar

EGİKAD heyeti ve Büyükelçi Kaya ayrıca Kosta Rika Ulusal Meclisi'ni ziyaret ederek Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Luis Fernando Mendoza tarafından kabul edildi. Mendoza heyete meclis binasını gezdirerek kapsamlı bilgi verdi ve Türkiye'ye davetini iletti.

Luis Fernando Mendoza etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Türkiye'nin Kosta Rika'daki diplomatik misyonu yıl boyunca çeşitli faaliyetler yürütüyor. Kosta Rikalılar da bu faaliyetlere büyük bir memnuniyetle katılıyor. Bu ziyaretler iki ülke arasında, dostane, diplomatik ve ticari ilişkilere güçlendiriyor. Türk heyetini meclisimizde ağırlamaktan ötürü çok mutluyuz. Kapımız Türkiye'den gelen tüm heyetlere ardına kadar açıktır."

Büyükelçi Kaya: Yatırım ve fon imkanları masada

Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, toplantılarda Kosta Rika tarafından sağlanan fonlar ve ortaklık olanakları aracılığıyla Türk iş kadınlarının bölgede yatırım yapabilmesi ve ticaret projelerinin geliştirilmesi için ortak konuların ele alındığını belirtti.

Kaya, "İlgili konularda taraflar arasında verimli bir görüş alışverişi gerçekleştirildi. Heyetimizin, dönüşte ilgi alanlarına göre bir çalışma listesi hazırlayarak bu bilgileri doğrudan​​​​​​​ Kosta Rika Dış Ticaret Bakanına sunması planlandı. Her ne kadar Kosta Rika uzak bir coğrafyada yer alsa da 10 iş kadınımızın ülkeyi ziyaret etmesi karşı tarafta büyük bir heyecan ve takdirle karşılandı." ifadelerini kullandı.

EGİKAD Başkanı Şahika Aşkıner’in değerlendirmesi

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner ziyaretin verimli geçtiğini vurguladı. Aşkıner, Büyükelçi Kaya'nın desteği ve teşvikiyle Kosta Rika'ya geldiklerini belirterek şunları söyledi: "Mayıs ayından bu yana Gökçen Hanım ile program ve delegasyonun hazırlıkları kapsamında haftada 2-3 düzenli görüştük. Kendisi, Kosta Rika'daki temaslarımızın verimli geçmesi için büyük bir çaba göstererek hemen hemen tüm bakanlıklardan bizim adımıza randevular aldı. Parlamento üyelerinin ve bakanların heyetimize gösterdiği yakın ilgi, bize verdikleri değer ve saygıyı görmek beni son derece etkiledi."

Aşkıner ayrıca, "Türkiye ve özellikle Ege Bölgesi açısından, tekstil ve konfeksiyon, tarım ve gıda gibi güçlü sektörlerde işbirliği projeleri geliştirilebileceğini ifade ettik. Ayrıca turizm alanındaki tecrübelerimizin de iki ülke arasında projeler ve ortaklıklar için fırsatlar sunabileceğini vurguladık." dedi.

Not: Ziyaret kapsamında görüşülen başlıklar arasında KOBİ ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi, yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi yer aldı.

