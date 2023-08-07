Eğitim masraflarını kara kara düşünen velilere müjde! Başvuranlar fazladan beş kuruş bile ödemeyecek

Eğitim masrafları konusunda velilerin endişelerini gidermek için Ziraat Bankası harekete geçti ve sevindirici bir haberle karşımıza çıktı. Çocukları okula giden ailelere yönelik özel faizsiz eğitim kredisi desteği sunan Ziraat Bankası, eğitim masraflarını karşılamak isteyenlere kolaylık sağlıyor. Başlangıç miktarı 50 bin TL olan bu özel kredi imkanı, 36 ay vadeli olarak veriliyor.

Ziraat Bankası'nın eğitim kredisi kampanyası, çocukların okul, üniversite, dershane veya kurs masraflarını karşılamak isteyen velilere büyük bir fırsat sunuyor. Faizsiz eğitim kredisi sayesinde veliler, eğitim masraflarını rahatlıkla karşılayabilirler.

Başvuru işlemleri için Ziraat Bankası şubelerine gitmeniz gerekmektedir. Online veya mobil başvuruların kabul edilmediği bu kampanyada, hayat sigortası ürünü de sağlanmaktadır.





Ziraat Bankası'nın eğitim kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen velilerin, belirli şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

Öğrenci veya kursiyer velisi olmak

Düzenli ve sürekli gelir sağlayan bir meslek sahibi olmak

Öğrencinin veya kursiyerin eğitim masraflarını üstlenen aile bireylerinden biri olmak

Yeterli kredi notuna sahip olmak

Kredi taksitlerini ödeyebilecek gelire sahip olmak

Başvuru sırasında gerekli belgeleri sunmanız da önemlidir. Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi, gelir belgesi, öğrencinin veya kursiyerin kayıt belgesi ve adres teyit belgesi gibi belgeleri ibraz etmeniz gerekmektedir.

Ziraat Bankası'nın eğitim kredisi kampanyası, eğitim masrafları nedeniyle endişe yaşayan velilere büyük bir destek olmaktadır. Kampanyadan yararlanarak çocukların eğitimine katkı sağlayabilir ve geleceğe güvenle adım atabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için, Ziraat Bankası'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.