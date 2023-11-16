Ehliyet almak isteyenlere kötü haber: Geç kalan 2 katını ödeyecek

Ehliyet alacak olanlar için artık ücret yeni yılda daha da artış gösterecek. Yeni yıl zamları ile birlikte fiyatlar uçacak. Ehliyet fiyatları ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde.

EHLİYET FİYATLARI YENİ YILDA UÇACAK!

Ehliyet kurs ve harç fiyatları ile fiyatlar iki katı artacak. Bu yıl güncel fiyatlar yeni yılla birlikte artış gösterecek.

Ehliyet almayı erteleyenler üzülecek. Yeni yıl zamları ile birlikte 20.000 TL'den fazla ödeme yapılacak. Sınav bedeli, kurs ve harç ile birlikte bu yıl 10.000 TL olan ödemeler gelecek yıl 20.000 TL'den fazla olacaktır.

Akaryakıt tutarı, eğitmenin ücreti ve araç bakım maliyetlerinde yaşanan artış sürücü kurslarını zorlamaktadır. 2024'e giriş yapılmasıyla fiyatlar 2 katına çıkacaktır. Ortalama sürücü kursları 7.500 TL iken harçla birlikte 10.000 TL ödeme yapılmaktaddır. 2024 senesinin başı itibariyle 20.000 TL'den fazla ödeme yapılması beklenmektedir.

Sürücü kurs sahibi Ali Toz, ehliyet almanın daha da zor olacağını belirtti. Ehliyet kart parasının 3.500 TL olduğunu ekledi. Gelecek senede ise büyük artış göstereceğini dile getirdi.

Sürücü kurs ücretleri illere göre değişkenlik göstermektedir. A sınıf sürücü belgesi harcı yeni yılda 1308 TL olacaktır.

B sınıf belgesi harcı ise 3.945 TL olacaktır.