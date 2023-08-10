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Ek MTV ödemesi yapmayanlar yandı! Bu işlemi artık yapamayacaklar

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Ek MTV ödemesi yapmayanlar yandı! Bu işlemi artık yapamayacaklar
araç sahipleri ikiye bölündü ek MTV ödemeleri yapmayanları bekleyen son...

EK MTV BORCU ÖDENMEZSE NE OLUR?

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri konusunda bir çok kişi ikiye bölünmüş durumda. Hal böyle olunca ödemelerin yapılmaması durumunda araç sahiplerini nelerin beklediği oldukça merak ediliyor. Bir çok vatandaşta ödemelerin yapılmaması konusunda nelerin yapılacağını merak ederken konuyu sizler için araştırdık.

araç

Ek MTV ödemelerini yapmayan kişiler araç muayenelerini yaptıramayacaklar. İşte detaylar…

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!

Türkiye’de bu yıl başlatılan ek MTV ödemelerinin zamanında yapılmaması durumunda ise bazı yaptırımlar araç sahiplerini bekliyor. Peki ek MTV ödemeleri yapılmazsa ne oluyor? İşte detaylar…

TÜVTÜRK internet sitesinden edinilen bilgilere göre muayene hizmeti öncesi MTV Borcu, Trafik Para Cezası, OGS/HGS Geçiş Ücreti Cezası ve Trafik Sigortası sorgulamaları yapılır. Sorgulama sonucu borç olması durumunda muayene işlemleri yapılamayacağı belirtildi. Buna göre araç sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ek MTV ödelerini zamanında yapmaları isteniyor.

Ekonomi
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