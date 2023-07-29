Ek MTV ödemeyen başına bela alacak! Yasak listesi araç sahiplerini çileden çıkaracak

Araç sahipleri, 2023 için ikinci ek araba vergisi ödemesinin ayrıntıları karşısında şaşkına döndü.

Bu yıl 2023, Ocak ve Temmuz ayları şeklinde MTV'ye çifte ödeme görecek. Maliye Bakanlığı, bu kapsamda ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanma esaslarını belirlemiştir.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, binek otomobil, otobüs ve kamynun dışında kamyonet, uçak ve helikopter dahil olmak üzere yönetmeliğin yayımlandığı tarihte tescilli tüm araçların 31 Aralık 2023'e kadar tescili yapılacak.

Motorlu Taşıtlar Ek Vergisi'ni ödemeyenler, araçlarını yeniden satamayacak, dolaşımdan çıkaramayacak, hurdaya ayıramayacaklar ve yurt dışına çıkaramayacaklar.

EK VERGİYİ ALAN MI ÖDEYECEK YOKSA SATAN MI?





Kanunun yürürlüğe girdiği 15 Temmuz tarihinden önce yapılan devirlerden aracın alıcısı, bu tarihten sonra yapılacak alımlardan ise satıcı sorumlu olacaktır.

Taslak metinde verilmiş olan örnekte, 15 Mayıs 2023 tarihinde ek vergiye kanun çıkmadan önce aracı satan değil otomobil alıcısı tabi olacaktı. Yine 21 Ağustos 2023'te yasa çıkınca aracının satıcısı ek vergiyi kendisi ödemesini yapacak.

Örnek 1: (A), tescilli ve tescilli bir aracı 15/5/2023 tarihinde (B)'ye devreder. Bu durumda (B) 7456 Sayılı Kanunun yürürlük tarihi itibariyle aracı tescil ve tescil ettirilen (B) Ek MTV mükellefi olacaktır.

Örnek 2: (C) tescilli ve tescilli bir aracı 21 Ağustos 2023 tarihinde (D)'ye devreder. Bu durumda devir, 7456(D) sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapıldığı için, ilave MTV mükellefi olmayacaktır.

"Henüz ek MTV ödememiş araçlar muayene edilmeyecektir"

Örnek 1: (A), 03/07/2023 tarihinde (B)'ye yıllık 1.626 TL motorlu taşıtlar vergisinin tutarı ile kendi adına kayıtlı bir araba sattı. Bu araç, kanunun yayımı tarihinden itibaren (B) adına kayıtlı ve tescilli olduğundan, söz konusu araç için yılda birikmiş ilave 1.626 TL MTV (B) adına birikecektir.

Bu verginin ilk taksiti ise Ağustos ayının sonuna, ikinci taksitinin de Kasım ayının sonuna kadar ödenmesi gerekir.

Örnek 2: 09/09/2023 tarihinde ilk kez (A) olarak tescil ve tescil edilen motorlu araç için 2023 yılının ikinci yarısına tekabül eden 1.272,50 TL MTV tahakkuk ettirilmiştir. Bu durumda bu tutar (1.272,5 TL) ile (A) adına ayrıca MTV tahakkuk ettirilecek ve bu vergi motorlu taşıtlar vergisi ile birlikte peşin ödenecektir.