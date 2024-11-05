Ekim 2023'te ABD Hizmet Sektöründe Artış

ABD Hizmet Sektöründe ISM Endeksi Yükselişte

Amerika Birleşik Devletleri'nde Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekim ayında bir önceki aya göre 1,1 puan artış göstererek 56 değerine ulaştı. Bu, Temmuz 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak dikkat çekiyor.

Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Performans

ISM'in verilerine göre, ekim ayı hizmet sektörü PMI rakamları piyasa beklentilerini aştı. Piyasa analistleri, endeksin bu dönemde 53,8 olacağını tahmin etmişti. Eylül ayında endeks 54,9 düzeyindeydi ve bu artış, hizmet sektöründeki büyümeyi işaret ediyor.

Üretim ve İstihdam Endekslerinde Dalgalanmalar

Üretim endeksi ise ekimde, önceki aya göre 2,7 puan düşerek 57,2 seviyesine geriledi. Ayrıca, yeni siparişlere dair endeks de 2 puan azalarak 57,4'e düştü. Ancak, istihdam endeksi bu dönemde 4,9 puan artış göstererek 53 seviyesine yükseldi.

Hizmet Sektöründeki Büyüme ve Daralma

Söz konusu dönemde, hizmet sektörünün 14 alt sektöründe büyüme gözlenirken, yalnızca 2 sektörde daralma yaşandı. Daralma kaydeden sektörler arasında diğer hizmetler ile şirket yönetimi ve destek hizmetleri bulunuyor.

S&P Global'den Hizmet Sektörü PMI Revizyonu

Öte yandan, S&P Global tarafından açıklanan nihai verilere göre, ekimde hizmet sektörü PMI, bir önceki aya göre 0,2 puan azalışla 55 değerine geriledi. Önceden yapılan tahminlerde bu rakam 55,3 olarak belirlenmişti. Eylül ayı verisi ise 55,2 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörü bileşik PMI değeri ise ekimde 0,1 puan artarak 54,1’e yükseldi. Öncü verilere göre bu rakam 54,3 olarak açıklanmıştı. Genel olarak ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde olması, sektörlerin genişlediğini; 50'nin altında olması ise daralma sinyali verdiğini göstermektedir.