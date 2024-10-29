DOLAR
34,28 0,08%
EURO
37,02 0,17%
ALTIN
3.046,97 -0,8%
BITCOIN
2.461.293,06 -3,2%

Ekim 2023'te ABD Tüketici Güveni Yükseldi

ABD'de Tüketici Güven Endeksi ekim ayında 9,5 puan artışla 108,7 seviyesine ulaştı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 18:12
Ekim 2023'te ABD Tüketici Güveni Yükseldi

ABD'de Tüketici Güveni Artış Gösterdi

ABD'de Conference Board tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi, ekim ayında aylık 9,5 puan artarak 108,7 seviyesine yükseldi. Bu değer, piyasa beklentilerinin üzerinde bir sonuç olarak kaydedildi.

Tüketici Güven Artışı ve Beklentiler

Ekim ayı verilerine göre, tüketici güven endeksi geçen aya oranla önemli bir artış gösterdi. Önceki dönemde büyüklüğü 99,2 olarak hesaplanan endeksin, bu dönemde 99,5 değerine ulaşması bekleniyordu.

Mevcut Durum ve Beklentiler Endeksi

Mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarını değerlendiren Mevcut Durum Endeksi ise ekimde 14,2 puan artışla 138 seviyesine ulaştı. Aynı dönemde tüketicilerin kısa vadeli gelir ve iş koşullarına yönelik beklentilerini yansıtan Beklentiler Endeksi de 6,3 puan artarak 89,1 değerine çıktı.

Conference Board'a Göre Tüketici Güveninde Önemli Gelişmeler

Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, Ekim ayının, Mart 2021'den bu yana en güçlü tüketici güveni artışını kaydettiğini söyledi. Ancak buna rağmen, tüketici güveninin son iki yıldır içinde bulunduğu dar aralıkta kalmaya devam ettiğini belirtti.

Resesyon Beklentileri Düşüyor

Petersen ayrıca, tüketicilerin mevcut iş koşullarına yönelik değerlendirmelerinin olumluya döndüğünü ifade ederek, önümüzdeki 12 ay içinde resesyon bekleyen tüketicilerin oranının Temmuz 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini vurguladı. Ekonominin yoğun olarak resesyonda olduğunu düşünen tüketicilerin sayısının da azaldığını kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ekim 2023'te ABD Tüketici Güveni Yükseldi
2
Bakan Şimşek Suudi Arabistan Temaslarını Değerlendirdi
3
Emeklinin gözleri ışıldayacak! Emekliye 20.000 TL ek ödeme onaylandı!
4
Emeklilere bir zam sürprizi daha! Rakamı duyan emeklinin aklı başından gidecek
5
Bankalarda promosyon yarışı kızıştı! 10.000-11.000-12.000 TL maaş alanlar dikkat
6
Cumhuriyet Zirvesi'nde Genç İş İnsanları Buluştu
7
Balkan Rekabet Otoriteleri İstanbul'da Toplanıyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek