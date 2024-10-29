Ekim 2023'te ABD Tüketici Güveni Yükseldi

ABD'de Tüketici Güveni Artış Gösterdi

ABD'de Conference Board tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi, ekim ayında aylık 9,5 puan artarak 108,7 seviyesine yükseldi. Bu değer, piyasa beklentilerinin üzerinde bir sonuç olarak kaydedildi.

Tüketici Güven Artışı ve Beklentiler

Ekim ayı verilerine göre, tüketici güven endeksi geçen aya oranla önemli bir artış gösterdi. Önceki dönemde büyüklüğü 99,2 olarak hesaplanan endeksin, bu dönemde 99,5 değerine ulaşması bekleniyordu.

Mevcut Durum ve Beklentiler Endeksi

Mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarını değerlendiren Mevcut Durum Endeksi ise ekimde 14,2 puan artışla 138 seviyesine ulaştı. Aynı dönemde tüketicilerin kısa vadeli gelir ve iş koşullarına yönelik beklentilerini yansıtan Beklentiler Endeksi de 6,3 puan artarak 89,1 değerine çıktı.

Conference Board'a Göre Tüketici Güveninde Önemli Gelişmeler

Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, Ekim ayının, Mart 2021'den bu yana en güçlü tüketici güveni artışını kaydettiğini söyledi. Ancak buna rağmen, tüketici güveninin son iki yıldır içinde bulunduğu dar aralıkta kalmaya devam ettiğini belirtti.

Resesyon Beklentileri Düşüyor

Petersen ayrıca, tüketicilerin mevcut iş koşullarına yönelik değerlendirmelerinin olumluya döndüğünü ifade ederek, önümüzdeki 12 ay içinde resesyon bekleyen tüketicilerin oranının Temmuz 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini vurguladı. Ekonominin yoğun olarak resesyonda olduğunu düşünen tüketicilerin sayısının da azaldığını kaydetti.