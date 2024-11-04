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Ekim 2023 Türkiye İstatistik Kurumu Fiyat Artışları Raporu

Ekim ayında Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi'nde önemli artışlar gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 10:32
Ekim 2023 Türkiye İstatistik Kurumu Fiyat Artışları Raporu

Ekim 2023 Tüketici Fiyat Endeksi Raporu

TÜFE'de ana harcama gruplarındaki fiyat değişiklikleri, ekimde dikkat çekici artışlar gösterdi. Yıllık bazda eğitim grubu yüzde 93,66 ile en yüksek artışı yaşarken, aylık bazda ise giyim ve ayakkabı yüzde 14,32 artış gösterdi.

Yıllık Değişimler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimdeki artışlar şöyle sıralandı:

  • Eğitim: yüzde 93,66
  • Ulaştırma: yüzde 26,14 ile en az artış

TÜFE'de ekimde, bir önceki aya oranla yüzde 2,88, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 39,77, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 artış kaydedildi.

Aylık ve Yıllık Değişim Oranları

Kapsam Aylık (%) Yıllık (%)
TÜFE 2,88 48,58
Gıda ve alkolsüz içecekler 4,33 45,28
Giyim ve ayakkabı 14,32 31,37
Ulaştırma -0,54 26,14
Eğitim 0,33 93,66

Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,69 artış gösterdi. Yıllık bazda ise en yüksek artış, yine mevsimlik ürünler hariç TÜFE göstergesinde yüzde 49,32 olarak belirlendi.

Sonuç

TÜFE verileri, ekim ayında çeşitli kalemlerde önemli artışlar yaşandığını gösteriyor. Market fiyatlarının ve hizmet maliyetlerinin artışı, tüketicilerin bütçelerini doğrudan etkiliyor.

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