Ekim 2024'te Konut Fiyat Endeksi Yüzde 2,1 Arttı

Konut Fiyat Endeksi'nde Artış Devam Ediyor

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Ekim 2024'te aylık %2,1, yıllık %26,8 oranında artış gösterdi. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılarak hesaplanan bu endeks, 2023=100 baz alınarak düzenlendi.

KFE, ekim ayında bir önceki aya göre %2,1 artış ile 151,1 seviyesine ulaştı. Ancak, bu dönem içerisinde reel olarak %14,7'lik bir azalış gözlemlendi.

Üç Büyük İlde Durum

Üç büyük şehirdeki konut fiyatlarındaki değişime bakıldığında, Ekim ayında İstanbul'da %1,1, Ankara'da %2,8 ve İzmir'de %4,5 oranında artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da %21,2, Ankara'da %32,5 ve İzmir’de %28,7'lik ciddi bir yükseliş gözlemlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.