Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu: Enflasyonda Yavaşlama ve Farklılıklar

TCMB'nin Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımlayarak, yıllık enflasyondaki yükseliş ve düşüşleri analiz etti.

Enflasyon Gelişmeleri

Rapor, gıda ve temel mallar gruplarında yıllık enflasyonun yükseldiğini ancak diğer ana gruplarda azaldığını göstermekte. Özellikle işlenmemiş gıda fiyatları, taze meyve ve sebze kaynaklı güçlü bir artış yaşandı. Diğer taraftan, temeldeki mal grubu aylık fiyat artışında ise giyim ve ayakkabı alt grubundaki mevsimsel etkilere bağlı olarak bir artış gözlemlendi.

Temel Mal ve Hizmetler Üzerindeki Etkiler

Mevsimsel etkilerden arındırıldığında, temel mal enflasyonunun Eylül ayına kıyasla gerilediği belirlendi. Bu dönemde, kirada meydana gelen zayıflama ve lokanta-otel gruplarındaki fiyatların gerilemesi diğer hizmet fiyatlarında da yavaşlama yaşanmasına neden oldu.

Yıllık Enflasyondaki Düşüş

Yıllık tüketici enflasyonuna katkı sağlayan hizmet, enerji ve alkol-tütün-altın gruplarının etkileri bu ay düşüş gösterdi. B ve C endekslerinde yıllık değişim oranları sırasıyla 1,13 puan ve 1,35 puan azalarak, %47,10 ve %47,75 seviyelerine geriledi.

Fiyat Artışları ve Yavaşlama

Hizmet fiyatları Ekim ayında %1,95 artış göstererek yıllık %69,78 düzeyine ulaştı. Ulaştırma hizmetleri fiyatları, şehirlerarası taşımacılık alt kalemlerinde %2,04 düştü. Ekim ayındaki kira fiyatlarında, sözleşme yenileme oranlarının düşüşü etkili oldu.

İşlenmemiş Gıda ve Enerji Fiyatları

İşlenmemiş gıda fiyatları bu ay %6,75 artarak, yıllık %47,05 seviyesine çıktı. Enerji fiyatları ise %1,35 artarken, yıllık enflasyonu %59,37 seviyesine geriledi. Özellikle, katı yakıt, akaryakıt ve tüp gaz fiyatlarındaki yükseliş kaydedildi.

Sonuç olarak, TCMB'nin verilerine göre Ekim ayında enflasyonun genel eğiliminin yavaşladığı değerlendirildi.