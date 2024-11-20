Ekim Ayı Hazine Alacakları 28,1 Milyar Lira

Ekim Sonu Hazine Alacakları Açıklandı

Hazine alacakları, ekim sonu itibarıyla 28,1 milyar lira olarak kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim tarihi itibarıyla Hazine alacaklarına dair önemli verileri açıkladı.

Mahalli İdarelerin Payı

Bu verilere göre, mahal idareler, Hazine alacakları içinde en yüksek paya sahip. Mahalli idareler, Hazine'nin alacak stokunun 10,5 milyar liralık kısmını oluşturuyor.

Tahsilatlar

Ayrıca, belirtilen tarih itibarıyla Hazine alacaklarından toplamda 4,2 milyar lira tahsilat yapıldığı da açıklandı.

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