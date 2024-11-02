Ekim Ayı İhracatı Yükselişte

TİM Başkanı Gültepe Ekim Ayı İhracat Rakamlarını Açıkladı

Mustafa Gültepe, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı, ekim ayı ihracat verilerini değerlendirerek, "İlk 10 ayda 216,4 milyar dolara ulaştık. Son 12 ayda ise 262,3 milyar doları aştık" şeklinde konuştu.

Gültepe’den Kınama ve Vizyon

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte yaptığı konuşmada, TUSAŞ'a yapılan saldırıyı da kınadı. Gültepe, "Türkiye terörden çok çekiyor, ancak hiçbir terör eylemi bizi yoldan döndüremez" dedi.

Savunma ve Havacılıkta Büyüme

Gültepe, savunma ve havacılık sektörü ihracatının ekim ayında yüzde 60'tan fazla arttığını belirtti. Ekim ayında toplam 23,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, bunun geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6’lık bir artış olduğunu vurguladı.

İhracatta Sektör Dağılımı

Gültepe, otomotiv sektörünün 3,58 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olduğunu ifade etti. Bu sektörü, kimya (2,5 milyar dolar), hazır giyim (1,58 milyar dolar), elektrik-elektronik (1,55 milyar dolar) ve çelik (1,3 milyar dolar) sektörleri takip etti.

Ülke Bazında İhracat Artışı

39 ülkede yüzde 50'nin üzerinde, 98 ülkede ise yüzde 10'un üzerinde ihracat artışı kaydedildiğini belirten Gültepe, Avrupa kıtasının toplam ihracattaki payının yüzde 57'yi geçtiğini belirtti. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir en fazla ihracat yapan iller oldu. Ayrıca, 1.374 yeni firma, ihracata 116,9 milyon dolar katkıda bulundu.

Birim İhracat Değeri Yükseliyor

Birim ihracat değerinin yüzde 7 artarak 1,56 dolara ulaştığını belirten Gültepe, bu durumun pozitif katkı sağladığını vurguladı. Gültepe, her koşulda çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, 2024 yılının zorlu geçeceğini ama rakamların artıda olmasının önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığı Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığı Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen toplantıda değerlendirmelerde bulundu.