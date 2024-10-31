Ekim Ayı İzmir Ticaret Borsası Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Ekim Ayı Meclis Toplantısı

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, iklim değişikliğinin tarım ürünleri, özellikle üzüm, pamuk ve zeytin üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Ekonomik Göstergeler Üzerine Değerlendirmeler

Uçak, Ticaret Odası Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirdiği konuşmada, ekonomideki enflasyonun gerilemesini ve cari açıktaki iyileşmeyi gözlemlediklerini vurguladı. Ekonomi aktörlerinin sürekli değişen fiyatlama alışkanlıkları ve yatırım iştahını etkileyen enflasyon baskıları altında olduğunu belirtti.

"Ekonomide meydana gelen sıkıntıların ötesine geçip, üretim sistemimizi yüksek katma değer, ileri teknoloji ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yeniden yapılandırmamız kaçınılmaz," diyen Uçak, Türkiye'nin tarımdan sanayiye her alanda kalıcı gelişmeler yaşayabilmesi için bu dönüşümün gerekliliğini vurguladı.

İklim Değişikliği ve Tarım Üzerindeki Etkileri

Uçak, son 5-10 yılda olduğu gibi, bu yıl da iklim değişikliğinin tarımda belirgin etkiler yarattığını da ifade etti. Yetersiz yağışlar, don ve dolu gibi ekstrem hava olaylarının hasat verimini ciddi şekilde olumsuz etkilediğini dile getirdi. Uçak, bu konuda şunları söyledi:

"Örneğin, tahıl üretimi kuraklıktan önemli ölçüde etkilendi. Zeytin üretiminde yüksek bir yıl geçirsek de, yağış azlığı sofralık zeytin miktarını düşürdü. Çekirdeksiz üzüm üretimi son iki yıldır uzun yıllar ortalamasının altında seyrediyor. İklim koşullarının bu sonuçlar üzerindeki önemi açıkça görülüyor. Pamuk üretimimizde de kuraklığın etkilerini hissettik."

Uçak, iklim değişikliğinin sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın karşılaştığı küresel bir sorun olduğunu belirterek, bu sorunun üstesinden gelmek için tarımsal adaptasyon önlemlerinin alınmasının önemine değindi. Ayrıca, tarımda teknolojinin etkin bir şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizdi.