Ekim Ayında ABD İmalat Sektörü Endeksi Beklentilerin Altında Kaldı

Ekim 2023 İmalat Sektörü Verileri

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM), Ekim 2023'e ait imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisini açıkladı. Endeks değeri, 46,5 olarak kaydedildi ve bu, Temmuz 2023'ten bu yana en düşük seviyesi oldu. Piyasalardaki beklenti ise 47,6 olarak öngörülüyordu.

Üretim ve Sipariş Endeksi

Üretim endeksi, Ekim ayında 3,6 puan azalarak 46,2 seviyesine geriledi. Buna karşılık, yeni siparişler için endeks 1 puan artış göstererek 47,1'e yükseldi. İstihdam endeksi ise 0,5 puan artışla 44,4 değerine ulaştı.

Sektörel Büyüme ve Daralma

Bu süreçte imalat sanayisinin 5 alt sektöründe büyüme gözlemlenirken, 11 sektörde daralma yaşandığı belirlendi. Büyüme kaydeden sektörler arasında giyim, gıda ve elektronik ürünleri yer alırken; tekstil, kimyasal ürünler ve elektrikli ekipman gibi sektörlerde daralma görüldü.

S&P Global Verileri

S&P Global tarafından açıklanan verilere göre, Ekim ayı imalat sanayi PMI nihai verileri 48,5 değerine ulaşarak analist beklentilerini aştı. Eylül ayında ise bu değer 47,3 olarak kaydedilmişti. PMI verilerinin 50 puanın üzerinde olması genişlemeyi, altında olması ise daralmayı ifade ediyor.