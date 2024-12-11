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Ekim Ayında Ciro Endeksi Yıllık %41,2 Arttı

Toplam ciro endeksi Ekim'de yıllık bazda %41,2 artış gösterdi. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde önemli yükselişler kaydedildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 10:18
Ekim Ayında Ciro Endeksi Yıllık %41,2 Arttı

Ekim Ayı Ciro Endeksi Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin ciro endekslerini duyurdu. Verilere göre, toplam ciro endeksi yıllık bazda %41,2 artış sergiledi. Ayrıca, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, bu ayda bir önceki aya kıyasla %1,3 yükseldi.

Sanayi ve İnşaat Sektörü

Sanayi sektöründe, takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Ekim'de yıllık bazda %29,5 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre %1,1 arttı.

İnşaat sektöründe, takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi Ekim ayında yıllık %63,7 artış kaydederken; mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise Eylül ayına oranla %0,1 azaldı.

Ticaret ve Hizmet Sektörü

Ticaret sektöründe, takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre %42,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya oranla %0,9 yükseldi.

Hizmet sektöründe ise takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre %51,7 artarken; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi bir önceki aya kıyasla %3,6 yükseldi.

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