Ekim Ayında Fiyat Değişimleri: Taze Sebzeler Zirveye Yerleşti

Ekim Ayının Fiyat Trendleri
Türkiye'de Ekim ayında tüketici fiyatları üzerinde dikkat çeken değişimler yaşandı. Tüketici fiyatları bazında, bu dönemde en fazla artış %24,98 ile taze sebzelerde (patates hariç) kaydedildi. Öte yandan, evcil hayvan ürünleri %19,06 ile en büyük fiyat düşüşünü yaşadı.
TÜİK Raporu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temel tüketim sınıfları ve ürünlerin aylık fiyat değişimlerini içeren bir tablo yayınladı. Yapılan değerlendirmeye göre:
- Taze sebzeler (patates hariç): %24,98
- Kadın giyim: %20,2
- Çocuk giyim: %17,31
- Erkek giyim: %14,14
- Taze meyveler: %12,79
- İlaçlar: %10,97
Fiyat Düşüşleri
Aylık bazda en fazla fiyat düşüşü gösteren ürünler ise şunlardır:
- Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler: -%19,06
- Hava yolu ile yolcu taşımacılığı: -%13,9
- Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı: -%8,25
- Dizel otomobiller (sıfır km): -%6,13
- Patates: -%4,56
Sonuç
Ekim ayı, gıda ürünleri ve giyim sektöründeki fiyat dalgalanmaları ile dikkat çekti. Taze sebzelerin liderliğindeki artış, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını etkilemeye devam ediyor.