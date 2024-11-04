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Ekim Ayında Fiyat Değişimleri: Taze Sebzeler Zirveye Yerleşti

Ekim'de taze sebzeler fiyat artışında liderken, evcil hayvan ürünleri en fazla düşüşü gösterdi.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 10:27
Ekim Ayında Fiyat Değişimleri: Taze Sebzeler Zirveye Yerleşti

Ekim Ayının Fiyat Trendleri

Türkiye'de Ekim ayında tüketici fiyatları üzerinde dikkat çeken değişimler yaşandı. Tüketici fiyatları bazında, bu dönemde en fazla artış %24,98 ile taze sebzelerde (patates hariç) kaydedildi. Öte yandan, evcil hayvan ürünleri %19,06 ile en büyük fiyat düşüşünü yaşadı.

TÜİK Raporu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temel tüketim sınıfları ve ürünlerin aylık fiyat değişimlerini içeren bir tablo yayınladı. Yapılan değerlendirmeye göre:

  • Taze sebzeler (patates hariç): %24,98
  • Kadın giyim: %20,2
  • Çocuk giyim: %17,31
  • Erkek giyim: %14,14
  • Taze meyveler: %12,79
  • İlaçlar: %10,97

Fiyat Düşüşleri

Aylık bazda en fazla fiyat düşüşü gösteren ürünler ise şunlardır:

  • Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler: -%19,06
  • Hava yolu ile yolcu taşımacılığı: -%13,9
  • Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı: -%8,25
  • Dizel otomobiller (sıfır km): -%6,13
  • Patates: -%4,56

Sonuç

Ekim ayı, gıda ürünleri ve giyim sektöründeki fiyat dalgalanmaları ile dikkat çekti. Taze sebzelerin liderliğindeki artış, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını etkilemeye devam ediyor.

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