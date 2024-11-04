Ekim Ayında Fiyat Değişimleri: Taze Sebzeler Zirveye Yerleşti

Ekim Ayının Fiyat Trendleri

Türkiye'de Ekim ayında tüketici fiyatları üzerinde dikkat çeken değişimler yaşandı. Tüketici fiyatları bazında, bu dönemde en fazla artış %24,98 ile taze sebzelerde (patates hariç) kaydedildi. Öte yandan, evcil hayvan ürünleri %19,06 ile en büyük fiyat düşüşünü yaşadı.

TÜİK Raporu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temel tüketim sınıfları ve ürünlerin aylık fiyat değişimlerini içeren bir tablo yayınladı. Yapılan değerlendirmeye göre:

Taze sebzeler (patates hariç): %24,98

%24,98 Kadın giyim: %20,2

%20,2 Çocuk giyim: %17,31

%17,31 Erkek giyim: %14,14

%14,14 Taze meyveler: %12,79

%12,79 İlaçlar: %10,97

Fiyat Düşüşleri

Aylık bazda en fazla fiyat düşüşü gösteren ürünler ise şunlardır:

Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler: -%19,06

-%19,06 Hava yolu ile yolcu taşımacılığı: -%13,9

-%13,9 Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı: -%8,25

-%8,25 Dizel otomobiller (sıfır km): -%6,13

-%6,13 Patates: -%4,56

Sonuç

Ekim ayı, gıda ürünleri ve giyim sektöründeki fiyat dalgalanmaları ile dikkat çekti. Taze sebzelerin liderliğindeki artış, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını etkilemeye devam ediyor.