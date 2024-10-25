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Ekim Ayında Güven Endeksi Değişiklikleri

Ekim ayında Türkiye'nin hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde güven endeksi artarken, inşaat sektöründe azalma yaşandı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 10:09
Ekim Ayında Güven Endeksi Değişiklikleri

Ekim Ayı Güven Endeksi Raporu

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına dair hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinin güven endekslerini açıkladı. Verilere göre, hizmet sektöründe güven endeksi önceki aya göre yüzde 1,5 artarak 114,2 seviyesine ulaşırken, perakende ticaret sektöründeki artış ise yüzde 0,1 ile 110,7 değerine yükseldi. İnşaat sektöründe ise güven endeksi yüzde 1,7 düşüşle 86,3 değerini aldı.

Hizmet Sektöründe Gelişmeler

Hizmet sektörü, ekim ayında son 3 aylık dönemde iş durumu açısından yüzde 2,4 ve hizmetlere olan talep itibarıyla yüzde 1,7 artış gösterirken, önümüzdeki 3 aylık dönem için hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,4 oranında bir artış sergiledi.

Perakende Ticaret Sektöründe Performans

Perakende ticaret sektöründe, son 3 aylık dönemde iş hacmi ve satışlar yüzde 1,3 azalma yaşarken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,5 yükseldi. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisinde ise yüzde 0,4 artış kaydedildi.

İnşaat Sektöründe Düşüş

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerde mevcut düzeyde yüzde 4 azalma gözlemlenirken, gelecek 3 aylık dönem için toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 0,3 artış göstermiştir.

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