Ekim Ayında İhracatta Rekor Kırıldı

Ekim Ayında İhracat Verileri Açıklandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayı ihracat rakamlarını kamuoyuna duyurdu. Bakan Bolat, "Ekim ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatı rekorunu kırmış bulunuyoruz. İhracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artışla 23 milyar 600 milyon doları aşmış bulunmaktadır." şeklinde konuştu.

Basın Toplantısında Açıklamalar

Açıklama, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile birlikte Antalya'da düzenlenen basın toplantısında yapıldı. Bakan Bolat, Ekim ayının Cumhuriyet Bayramı'nın iş günü olan hafta arasına denk geldiğini, ancak buna rağmen ihracatta bir artış yaşandığını belirtti.

İhracat Rakamları ve Yıllık Karşılaştırma

Bakan Bolat, geçen yıl ekim ayında gerçekleşen ihracatın 22,8 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, bu yılki rakamın yaklaşık 800 milyon dolar üzerine çıktığını ifade etti. Ayrıca, altın ve enerji hariç ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artarak 22,2 milyar dolar olarak belirlendiğini bildirdi. Böylece ekim ayında bu kalemde de bir rekora imza atılmış oldu.

Son 15 Ayda İhracat Rekorları

Bakan Bolat, "Son 15 ayın 10'unda aylık bazda Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırdık. 2024 yılının ilk 10 ayında mal ihracatımız 209,7 milyar dolardan 216,4 milyar dolara yükseldi. Bu yılın 10 ayında toplamda 6,7 milyar dolar mal ihracatı artışı sağladık." sözlerine yer verdi.

(Sürecek)