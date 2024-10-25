Ekim Ayında İmalat Sanayisinde Kapasite Kullanım Oranı

Ekim Ayında Kapasite Kullanım Oranı Değerlendirmesi

İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ekim ayı itibarıyla değişim göstermeksizin yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB Açıklamaları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı açıklamaya göre, Ekim ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne 1785 iş yeri tarafından sağlanan yanıtlar değerlendirilerek bu sonuç elde edildi.

Mevsimsel Etkilerden Arındırılmış Durum

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA), Eylül ayına göre 0,7 puan düşerek yüzde 75,2 seviyesine geriledi.

Aylara Göre Kapasite Kullanım Oranı

Aylara göre kapasite kullanım oranı şu şekildedir: