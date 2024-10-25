Ekim Ayında İmalat Sanayisinde Kapasite Kullanım Oranı

Ekim Ayında Kapasite Kullanım Oranı Değerlendirmesi
İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ekim ayı itibarıyla değişim göstermeksizin yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.
TCMB Açıklamaları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı açıklamaya göre, Ekim ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne 1785 iş yeri tarafından sağlanan yanıtlar değerlendirilerek bu sonuç elde edildi.
Mevsimsel Etkilerden Arındırılmış Durum
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA), Eylül ayına göre 0,7 puan düşerek yüzde 75,2 seviyesine geriledi.
Aylara Göre Kapasite Kullanım Oranı
Aylara göre kapasite kullanım oranı şu şekildedir:
- Ocak 2023: %75,3
- Şubat 2023: %75,2
- Mart 2023: %73,5
- Nisan 2023: %75,4
- Mayıs 2023: %76,0
- Haziran 2023: %76,8
- Temmuz 2023: %77,1
- Ağustos 2023: %76,1
- Eylül 2023: %77,3
- Ekim 2023: %74,9
- Kasım 2023: %78,0
- Aralık 2023: %77,5