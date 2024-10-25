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Ekim Ayında Reel Kesim Güven Endeksi Yükseldi

Reel Kesim Güven Endeksi, Ekim'de 2,1 puan artarak 100,9'a ulaşırken, üretim ve siparişler hakkında karmaşık değerlendirmeler yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 10:42
Ekim Ayında Reel Kesim Güven Endeksi Yükseldi

Ekim Ayında Reel Kesim Güven Endeksi Yükseldi

Reel Kesim Güven Endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre 2,1 puan artış göstererek 100,9 seviyesine yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan İktisadi Yönelim İstatistikleri doğrultusunda, bu veri önemli bir ekonomik göstergedir.

İktisadi Yönelim Anketi Sonuçları

Gerçekleştirilen İktisadi Yönelim Anketi, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1785 iş yerinin verilerinin birleşimi ile oluşturuldu. Bu bağlamda, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi, 3 puan artışla 102,2 seviyesine ulaştı.

Endeksi Oluşturan Unsurlar

Reel Kesim Güven Endeksi’nin artışında, gelecek 3 ayda beklenen üretim hacmi, toplam sipariş miktarı, genel gidişat ve ihracat sipariş miktarına yönelik olumlu beklentiler etkili oldu. Ancak, mevcut mamul mal stokunun durumu, endeks üzerinde azalış yönünde bir baskı oluşturdu.

Sipariş ve Üretim Değerlendirmeleri

Son 3 ay için yapılan değerlendirmelerde iç piyasa sipariş miktarında azalma bildirenlerin oranı zayıflarken, üretim hacminde azalış bildirenlerin oranı ise artış gösterdi. Ayrıca, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki veriler bir önceki aya göre zayıfladı.

Üretici Fiyat Endeksi Beklentisi

Gelecek 12 ay için Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi, 1,8 puan azalarak %47,4 seviyesine geriledi. İş yerlerinin %51,9'u bu ay üretim kısıtlayan faktör olmadığını belirtirken, talep yetersizliği %14,8 ile en belirgin kısıtlama oldu.

Kara Görüş ve Ekonomik Beklentiler

Önceki aya göre iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenlerin olumlu fiziksel durumu, genel gidişat hakkında daha kötümser görüşleri zayıfladı. Sonuç olarak, ekonomik göstergelerde karmaşık bir tablo ortaya çıkmakta ve iş yerleri çeşitli zorlukları göz önünde bulundurarak gelecek ile ilgili temkinli beklentiler taşımaktadır.

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