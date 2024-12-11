Ekim Ayında Ticaret ve Perakende Satış Hacmi Artışı Görüldü

Ekim Ayında Ticaret Hacmi Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ekim ayında ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 7,2 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde perakende satış hacmi ise yüzde 15 oranında yükseliş kaydetti.

Aylık Bazda Düşüşler Yaşandı

Bununla birlikte, ticaret satış hacmi bir önceki ayla kıyaslandığında yüzde 1,9 azaldı. Ekim ayında motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacminin yüzde 1,4 artış gösterdiği bildirildi. Ancak, toptan ticaret satış hacminde belirgin bir gerileme gözlemlenerek yüzde 3,4 azalma kaydedildi.

Önemli Sektörel Veri

Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımında yıllık artış oranı %9,2, perakende ticaret satış hacminde ise %15 olarak belirlendi. Toptan ticaret satış hacminde ise yıllık artış oranı 3,8 olarak kaydedildi.