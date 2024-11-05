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Ekim Ayında TÜFE'de Önemli Artış

Ekim ayında mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 2,51 artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 16:36
Ekim Ayında TÜFE'de Önemli Artış

Ekim Ayında TÜFE Verileri

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), Ekim ayında bir önceki aya göre %2,51 oranında artış sağlamıştır.

TÜİK Açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE verilerini yayımlamıştır. Bu verilere göre genel TÜFE, Ekim ayında aylık %2,51 artış göstermiştir.

Alt Başlıklarla TÜFE Artışları

Bu dönem içerisinde, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içecekler ve tütün ile altın hariç genel TÜFE %2,39, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE ise %2,43 artış kaydetmiştir.

Detaylı Artış Oranları

Endeksin detaylı incelemesine göre, enerjide %1,35, gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,7, enerji ve gıda dışı mallarda %1,18, hizmet sektöründe ise %3,43 oranında artış gerçekleştirilmiştir.

Aylık Değişim Oranları

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE'nin Ekim ayındaki aylık değişimleri şu şekildedir:

  • Genel TÜFE: %2,51
  • İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE: %2,39
  • Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE: %2,43
  • Enerji: %1,35
  • Gıda ve alkolsüz içecekler: %3,7
  • Enerji ve gıda dışı mallar: %1,18
  • Hizmet: %3,43

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