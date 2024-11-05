Ekim Ayında TÜFE'de Önemli Artış

Ekim Ayında TÜFE Verileri

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), Ekim ayında bir önceki aya göre %2,51 oranında artış sağlamıştır.

TÜİK Açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE verilerini yayımlamıştır. Bu verilere göre genel TÜFE, Ekim ayında aylık %2,51 artış göstermiştir.

Alt Başlıklarla TÜFE Artışları

Bu dönem içerisinde, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içecekler ve tütün ile altın hariç genel TÜFE %2,39, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE ise %2,43 artış kaydetmiştir.

Detaylı Artış Oranları

Endeksin detaylı incelemesine göre, enerjide %1,35, gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,7, enerji ve gıda dışı mallarda %1,18, hizmet sektöründe ise %3,43 oranında artış gerçekleştirilmiştir.

Aylık Değişim Oranları

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE'nin Ekim ayındaki aylık değişimleri şu şekildedir: