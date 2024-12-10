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Ekim Ayında Türkiye'de İşsizlik Oranı Yüzde 8,8'e Yükseldi

Türkiye'de işsizlik oranı ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,8'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 10:02
Ekim Ayında Türkiye'de İşsizlik Oranı Yüzde 8,8'e Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait işsizlik verilerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %8,8 seviyesine yükseldi.

Bu artış, işsizlik sorununun ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, artan işsizlik oranının çözümü için çeşitli önerilerde bulunmakta.

Söz konusu artışın sebepleri arasında ekonomik dalgalanmalar ve pandemi sonrası toparlanma süreci önemli bir yer tutuyor. Ülke genelinde istihdam yaratacak projelere ihtiyaç duyulmakta.

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