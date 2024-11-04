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Ekim Ayında Üretici Fiyatlarında Önemli Artışlar

Ekim ayı Yİ-ÜFE verilerine göre, birçok sektörde yıllık bazda kayda değer artışlar görüldü.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 10:24
Ekim Ayında Üretici Fiyatlarında Önemli Artışlar

Ekim Ayında Yurt İçi Üretici Fiyatlarının Yükselişi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ekim ayında ciddi artışlar göstermiştir. Yıllık bazda değerlendirildiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı %40,11, imalat sektörü %32,85, elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında %20,47, su temininde ise %43,19 oranında artış yaşanmıştır.

Aylık ve Yıllık Değişim Analizi

Buna ek olarak, Yİ-ÜFE'nin aylık değişimi değerlendirildiğinde, ekimde bir önceki aya göre %1,29, geçen yılın aralık ayına göre %27,17, geçen yılın aynı ayına göre ise %32,24 artış kaydedilmiştir. 12 aylık ortalamalara göre artış oranı ise %43,93’tür.

Ana Sanayi Gruplarındaki Artışlar

Ana sanayi gruplarındaki yıllık değişimler incelendiğinde, ara mallarındaki artış %31,79, dayanıklı tüketim mallarında %39,17, dayanıksız tüketim mallarında %41,48, enerjide %14,54 ve sermaye mallarında %33,84 olarak belirlenmiştir.

Sektörlerin Aylık Değişimleri

Aylık bazda sanayi sektörlerindeki değişimlere bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı %0,85, imalat %1,61, su temini %1,55 oranında artarken, elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında %1,56 azalış gözlemlenmiştir.

Özet Bilgiler

Aylık ve yıllık bazda sanayi gruplarındaki değişimler ise şöyle sıralanmıştır:

  • Madencilik ve taş ocakçılığı: Aylık %0,85, Yıllık %40,11
  • İmalat: Aylık %1,61, Yıllık %32,85
  • Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı: Aylık -%1,56, Yıllık %20,47
  • Su temini: Aylık %1,55, Yıllık %43,19

Bu veriler, Türkiye'deki üretim maliyetlerinin ve tüketici fiyatlarının yükselme eğiliminde olduğuna işaret etmektedir.

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