DOLAR
34,87 -0,01%
EURO
36,78 -0,43%
ALTIN
3.045,21 0,05%
BITCOIN
3.506.010,43 0,75%

Ekim'de Cari İşlemler Hesabı 1.88 Milyar Dolar Fazla Verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı Ekim ayında 1.88 milyar dolar fazla vermesiyle dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 10:35
Ekim'de Cari İşlemler Hesabı 1.88 Milyar Dolar Fazla Verdi

Cari İşlemler Hesabı Ekim'de Dikkat Çekici Bir Fazla Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Ekim 2024'te cari işlemler hesabı 1 milyar 880 milyon dolar fazla verdi. Bu dönemde, doğrudan yatırımlar kaynaklı 204 milyon dolar çıkış olurken, portföy yatırımlarında 587 milyon dolar net giriş yaşandı.

Ödemeler dengesi raporunda belirtilen detaylara göre, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 642 milyon dolarlık net satış gerçekleştirirken, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 978 milyon dolarlık net alış olduğu görüldü. Ayrıca, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 807 milyon dolar, 1 milyar 658 milyon dolar ve 1 milyar 622 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar başlığı altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 97 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise, yabancı para cinsinden 295 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 403 milyon dolar net artış ile toplamda 1 milyar 108 milyon dolar net artış gösterdi.

Ekim ayında yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyar 877 milyon dolar, 45 milyon dolar ve 312 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde ise bu ay 4 milyar 861 milyon dolar net artış kaydedildi.

Yıllık Verilerde Dikkat Çeken Rakamlar

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şu şekilde: 2024 Ekim ayında cari işlemler hesabı 1.880, Ocak-Ekim dönemi itibarıyla ise -3.295 olarak kaydedildi. Ekim ayında ihracat 23.388 milyon dolar, ithalat ise 26.930 milyon dolar olarak belirlendi.

Sonuç olarak, Türkiye'nin cari işlemler hesabındaki bu fazla, ekonominin dış ticaret dengesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

ŞOK 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Yılbaşı Hazırlıkları İçin Fırsatlar

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025'te Şirket Kuruluş ve Gümrük İşlemlerinde Dijital Dönüşüm Başlıyor
2
Bakan Bayraktar'dan Gabar'da Petrol Keşfi Kutlaması
3
Her yerde zam orada indirim geldi! Ekmeğin tanesi 10 TL'ye değil 5 TL'ye satılacak
4
Ekim'de Cari İşlemler Hesabı 1.88 Milyar Dolar Fazla Verdi
5
Türkiye'nin Cari İşlemler Hesabında Ekim'de Tarihi Fazla: 1.88 Milyar Dolar
6
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 10.109,23 Puan
7
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı: 11.310,00 Puan

Eric Trump: Bitcoin Gelecekte 1 Milyon Dolar Olacak

ŞOK 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Yılbaşı Hazırlıkları İçin Fırsatlar

13 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Duygusal Denge Arayışı

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları