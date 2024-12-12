Ekim'de Cari İşlemler Hesabı 1.88 Milyar Dolar Fazla Verdi

Cari İşlemler Hesabı Ekim'de Dikkat Çekici Bir Fazla Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Ekim 2024'te cari işlemler hesabı 1 milyar 880 milyon dolar fazla verdi. Bu dönemde, doğrudan yatırımlar kaynaklı 204 milyon dolar çıkış olurken, portföy yatırımlarında 587 milyon dolar net giriş yaşandı.

Ödemeler dengesi raporunda belirtilen detaylara göre, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 642 milyon dolarlık net satış gerçekleştirirken, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 978 milyon dolarlık net alış olduğu görüldü. Ayrıca, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 807 milyon dolar, 1 milyar 658 milyon dolar ve 1 milyar 622 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar başlığı altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 97 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise, yabancı para cinsinden 295 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 403 milyon dolar net artış ile toplamda 1 milyar 108 milyon dolar net artış gösterdi.

Ekim ayında yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyar 877 milyon dolar, 45 milyon dolar ve 312 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde ise bu ay 4 milyar 861 milyon dolar net artış kaydedildi.

Yıllık Verilerde Dikkat Çeken Rakamlar

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şu şekilde: 2024 Ekim ayında cari işlemler hesabı 1.880, Ocak-Ekim dönemi itibarıyla ise -3.295 olarak kaydedildi. Ekim ayında ihracat 23.388 milyon dolar, ithalat ise 26.930 milyon dolar olarak belirlendi.

Sonuç olarak, Türkiye'nin cari işlemler hesabındaki bu fazla, ekonominin dış ticaret dengesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.