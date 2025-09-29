Ekim Ekonomik Ajandası: Enflasyon, İhracat ve 2026 Bütçesi Öne Çıkıyor

Ekim ayı ekonomik takvimi yoğun geçecek

Türkiye'nin ekonomi gündemi, ekim ayında da önemli veri açıklamaları ve kurumsal sunumlarla dolu. İhracat ve enflasyon rakamları ile TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM'deki sunumu ve 2026 yılı bütçesi hazırlıkları ajandada öne çıkıyor.

Erken tarihler: dış ticaret ve enflasyon

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 2 Ekim'de Ankara'da eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıklaması planlanıyor. Türkiye'nin ihracatı ağustosta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 azalarak 21 milyar 795 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

TÜİK ise 3 Ekim'de eylül ayı enflasyon verilerini paylaşacak. Ağustosta TÜFE aylık yüzde 2,04, Yİ-ÜFE aylık yüzde 2,48 artmış; yıllık bazda TÜFE yüzde 32,95, Yİ-ÜFE yüzde 25,16 olarak kaydedilmiş ve TÜFE yıllık bazda son 45 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

TCMB sunumu ve finansal araçların reel getirileri

7 Ekim'de TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Karahan'ın sunumunda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesi değerlendirmeleri bekleniyor.

8 Ekim'de TÜİK, eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. Ağustosta en yüksek aylık reel getiriyi TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,6 ile BIST 100 endeksi sağlamıştı.

Sanayi üretimi, inşaat ve ticaret verileri

TÜİK, 9 Ekim'de ağustos ayı sanayi üretim endeksini duyuracak. Temmuzda sanayi üretim endeksi aylık bazda yüzde 1,8 azalırken, yıllık bazda yüzde 5 artış göstermişti. Ayrıca TÜİK, 10 Ekim'de ağustos ayına ilişkin inşaat maliyet, ticaret satış hacim ve ciro endekslerini paylaşacak.

Ödemeler dengesi, bütçe ve konut verileri

Merkez Bankası tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verileri 13 Ekim'de belli olacak. Temmuzda Türkiye'nin cari işlemler hesabı 1 milyar 766 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 6 milyar 29 milyon dolar fazla oluşmuştu.

15 Ekim'de Hazine ve Maliye Bakanlığı eylül ayı merkezi yönetim bütçe sonuçlarını açıklayacak. TÜİK ise 16 Ekim'de eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini; Merkez Bankası aynı gün konut fiyat endeksini yayımlayacak.

İşgücü, turizm ve bütçe süreci

TÜİK, 27 Ekim'de eylül ayı iş gücü verilerini, 31 Ekim'de ise yılın üçüncü çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıklayacak. Türkiye'nin turizm geliri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 artarak 16 milyar 284 milyon 322 bin dolar olmuştu.

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, son şekli verildikten sonra 17 Ekim'de TBMM'ye sunulacak. Böylece 2026 bütçe büyüklükleri ve bakanlık ile kurum ödenekleri netleşecek; TBMM'de başlayacak bütçe maratonu Plan ve Bütçe Komisyonu sunumları ve Genel Kurul görüşmeleriyle yıl sonuna kadar sürecek. Ayrıca 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın da ekim ayı içinde açıklanması planlanıyor.

Piyasaların odağında faiz kararı

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 23 Ekim'de gerçekleştirilecek. Piyasalar, bu toplantıdan çıkacak kararı yakından izleyecek. Kurul, eylül toplantısında politika faizini bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında 250 baz puan indirerek yüzde 40,5'e çekmişti.

Özetle, Ekim ayı Türkiye için veri akışı ve politika yapıcı sunumları bakımından yoğun geçecek; yatırımcılar ve karar vericiler açıklanacak verilerle yön aramaya devam edecek.