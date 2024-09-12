Ekim Vadeli BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişle Güne Başladı

Ekim Vadeli BIST 30 Endeks Kontratı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) yer alan Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 1 yükselişle 10.899,00 puandan başladı.

Açılışta Yükseliş

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 1 artışla 10.899,00 seviyesinden işlem gördü. Dün ise satış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı yüzde 2,1 azalış ile 10.794,75 puandan tamamladı. Akşam seansında kayıplarını kısmen telafi ederek 10.867,00 puana yükseldi.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'den gelen enflasyon verileri sonrası oluşan pozitif hava, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararlarının yatırımcılar üzerinde etkili olacağını gösteriyor.

Ödemeler Dengesi ve Ekonomik Beklentiler

Yurt içinde dikkatler, açıklanacak olan ödemeler dengesi verilerine odaklanmışken, AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Temmuz ayında 749 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. 2024 için cari işlemler açığının 20 milyar 414 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

Teknik Analiz ve Destek-Direnç Seviyeleri

Analistler, yurt içindeki diğer verilere ilaveten haftalık para ve banka istatistikleri ile yurt dışında Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı, ABD'de ÜFE, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Federal bütçe dengesi gibi gelişmelerin önem arz ettiğini belirtiyor. Endeks kontratında, 11.000 ve 11.100 puan direnç, 10.750 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğu vurgulanıyor.