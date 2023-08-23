Ekim zammı erken ifşalandı! SGK uzmanı kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşlarını hesapladı

Emeklilerin maaşları üzerinde yapılacak olan artışlar dikkatleri çekerken Temmuz ayında yüzde 25 zamla düşük bir seviyeden zam yapıldı. Memurlara 8077 TL tutarında seyyanen zam verilirken emekli memurlar ise bu zammı alamadığından isyan etti. Çalışan ve emeklilerin aldıkları maaşlar arasındaki fark ise oldukça arttı.

En düşük emekli maaşı 7.500 TL olurken gözler gelecek zam oranlarını araştırmaya başladı. SGK uzmanları ise bu süreçte olası durumlar üzerinden açıklamalarda bulundu. Uzmanlar, bazı ihtimalleri daha güçlü olarak görürken SGK Uzmanı Özgür Erdursun, ekim ayında yapılacak emekli maaşını açıkladı.





EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL

Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 10 bin TL olması beklenirken Erdursun, Ekim ayında en düşük maaş 10 bin TL olacağını ve enflasyonda çok düşük kalacağının altını çizdi. Erdursun, tahminlerin 8077 TL seyyanen zammın emekliye verilmesinin yüksek ihtimal olduğunu açıkladı.

''GEREKEN YAPILACAK''

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklamalar yapılırken imkanların zorlanarak gerekenin yapılacağının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu hakkında bilgi verirken bütçe koşulları doğrultusunda gerekli iyileştirme yapılacağını belirtirken enflasyonla mücadele edilerek zamların erimesinin engelleneceği ifade edildi.