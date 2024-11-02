Ekimde Fiyat Değişimleri: Sivri Biber Zirvede, Limon Düşüşte

İTO Ekimin Fiyat Değişimlerini Açıkladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ekim ayında perakende fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri duyurdu. Ekim'de bir önceki aya göre, fiyatı en fazla artan ürün, %56,17 ile sivri biber oldu, en çok düşen ürün ise %10,46 ile limon olarak belirlendi.

Fiyat Artışları ve Düşüşler

İTO'nun açıkladığı verilere göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 üründen 147'sinin perakende fiyatı artarken, 18 ürünün fiyatı düştü ve 77 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Artış Gösteren Ürünler

Ekim ayında gıda harcamaları grubunda yer alan sivri biber, kategorisinde en yüksek fiyat artışını gösterdi. Diğer artış yaşayan ürünler arasında:

Kadın kazağı: %48,72

%48,72 Kabak: %43,90

%43,90 Salatalık: %42,48

%42,48 Erkek palto: %39,62

%39,62 Kadın bluzu: %38,07

%38,07 Takım elbise: %37,75

%37,75 Erkek pardösü: %37,32

Düşüş Gösteren Ürünler

Aynı dönemde, gıda harcamaları grubunda yer alan limon, %10,46 ile en büyük fiyat düşüşünü kaydetti. Diğer azalan ürünler ise şunlardır:

Şehirlerarası otobüs bileti: %7,32

%7,32 Lahana: %7,20

%7,20 Tiyatro bilet ücreti: %3,33

%3,33 Şişe suyu: %2,27

Bu veriler, İstanbul'da yaşanan ekonomik dinamikleri ve tüketicilerin harcama davranışlarını gözler önüne seriyor.