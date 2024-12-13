Ekimde Tavuk Eti Üretimi Yüzde 11,6 Arttı

Tavuk Eti Üretiminde Kayda Değer Artış

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artış göstererek 227 bin 675 tona ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, tavuk yumurtası üretimi de %2,6 oranında artarak 1 milyar 881 milyon 358 bin adede yükseldi.

Aylık Performans

Buna göre, tavuk eti üretimi aylık bazda %6,3 artış gösterecek şekilde kaydedildi. Tavuk yumurtası üretimi ise ekim ayında aylık bazda %2,9 artış ile devam etti.

Kesilen Tavuk ve Hindi Eti Üretimi

Ekim ayında kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda %9,5 artışla 122 milyon 744 bin olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde hindi eti üretimi de %0,2 artarak 3 bin 969 ton seviyesine ulaştı.

Ocak-Ekim Döneminde Üretim Artışları

Ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi %4,5, kesilen tavuk sayısı %7,1, tavuk eti üretimi %6,8 ve hindi eti üretimi %15,4 oranlarında artış gösterdi.