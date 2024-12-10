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Ekimde Türkiye’nin İnşaat Malzemeleri İhracatı 28,81 Milyar Dolar Oldu

Türkiye'nin inşaat malzemesi ihracatı ekimde 28,81 milyar dolara ulaştı. İhracat alt ürün gruplarında farklı eğilimler gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 14:09
Ekimde Türkiye’nin İnşaat Malzemeleri İhracatı 28,81 Milyar Dolar Oldu

Türkiye’nin İnşaat Malzemesi İhracatı Ekim Ayında 28,81 Milyar Dolar

Türkiye'nin inşaat malzemesi sanayisinin yıllık ihracatı, 2024 Ekim ayında 28,81 milyar dolar olarak kaydedildi. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından açıklanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi verilerine göre, eylüle kıyasla değer olarak düşüş yaşandı.

Ekim Olayları ve İhracat Değişimleri

Raporda, ekim ayında yedi alt ürün grubunda ihracat performansının değerlendirilmesi yapıldı. Yıllık bazda ihracat miktarı 3,84 milyon ton olarak belirlenirken, 300 bin ton düşüş yaşandı. Ayrıca, bu rakam geçen yılın ekim ayında %1,4 artış gösterdi.

İlgili verilerin daha detaylı incelenmesi sonucunda, ortalama yıllık ihracat birim fiyatlarının 0,649 dolar/kg olarak tespit edildiği, geçen yıl ile kıyaslandığında %0,4 artış gösterdiği belirlendi.

İthalat Verileri

İnşaat malzemeleri ithalatı, 2023 Ekim ayında 965 milyon dolar olarak kaydedildi ve bu miktar, geçen yıla göre %2,2’lik bir artış gösterdi. İthalatın son üç aydır 1 milyar doların altında kalması dikkat çekti.

Alt Gruplardaki Farklı Eğilimler

Ekim ayında sekiz alt ürün grubunun beşinde ihracat değeri geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdi. Metal bazlı ürünlerde %6,9, mineral, taş ve toprak ürünlerinde %2,8 ve elektrik malzemelerinde %10,6 değer artışı yaşanırken, demir çelik ürünlerinde %3,7 değer kaybı görüldü.

Türkiye İMSAD raporuna göre, inşaat malzemesi sektöründe pazar koşulları ve jeopolitik gelişmelerin durumu ihracat performansını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

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