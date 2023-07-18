Ekmek fiyatlarına devasa zam geliyor! Artık tek banknot yetmeyecek: O illerde başladı

Türkiye'nin dört bir yanından ekmek fiyatlarına yapılan zam haberleri gelmeye devam ediyor. Artık tek banknotla ekmek almak tarihe karıştı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EKMEK FİYATLARI YÜKSELİYOR

Asgari ücrete, memur maaşına yapılan zamlar ve fırıncıların un desteklerinin sona ermesiyle birlikte bütün illerde ekmek fiyatlarına zam yapılmaya başlandı. Bu sefer zam haberi Rize'den geldi. Rize ilinde ekmek fiyatlarına sene içinde ikinci kez zam yapılmış oldu. Rize'de 250 gram ekmek artık 8.5 TL'den satılacak.





Seçim sonrasında bütün gıda ürünlerine zam gelmeye devam ederken Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ekmek fiyatlarının bu ay sonrasında 7-7.5 TL arasında olacağını duyurmuştu ancak Rize'de ekmek fiyatları 8.5 TL oldu. Rize'de ekmek fiyatlarına 7 ay sonra zam yapılmış oldu. Ekmek fiyatları 2022 Haziran ayında 3 TL'den 5 TL'ye yükselmiş, 2023 Ocak ayında ise 6 TL'ye yükselmişti. Rize'de Fırıncılar, Kadayıfçılar, Pastacılar ve Simitçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası zam taleplerini değerlendirdi ve 17 Temmuz tarihinden itibaren 250 gram ekmeğin 8.5 TL'ye satılmasına karar verildi. Ekmek fiyatlarına yapılan zamlarla birlikte susamsız simit 3.5 TL, 130 gram susamlı simit ise 10 TL'ye yükseldi.