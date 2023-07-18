  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Ekmek fiyatlarına devasa zam geliyor! Artık tek banknot yetmeyecek: O illerde başladı

Ekmek fiyatlarına devasa zam geliyor! Artık tek banknot yetmeyecek: O illerde başladı

Yayınlanma:
Ekmek fiyatlarına devasa zam geliyor! Artık tek banknot yetmeyecek: O illerde başladı
Yapılan zamlardan ekmek fiyatları etkilenmeye devam ediyor. Bu ilde ekmek fiyatları yükseldi! Tüm detaylar haberimizde.

Türkiye'nin dört bir yanından ekmek fiyatlarına yapılan zam haberleri gelmeye devam ediyor. Artık tek banknotla ekmek almak tarihe karıştı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EKMEK FİYATLARI YÜKSELİYOR

Asgari ücrete, memur maaşına yapılan zamlar ve fırıncıların un desteklerinin sona ermesiyle birlikte bütün illerde ekmek fiyatlarına zam yapılmaya başlandı. Bu sefer zam haberi Rize'den geldi. Rize ilinde ekmek fiyatlarına sene içinde ikinci kez zam yapılmış oldu. Rize'de 250 gram ekmek artık 8.5 TL'den satılacak. 

rize'de ekmek fiyatları yükseldi

Seçim sonrasında bütün gıda ürünlerine zam gelmeye devam ederken Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ekmek fiyatlarının bu ay sonrasında 7-7.5 TL arasında olacağını duyurmuştu ancak Rize'de ekmek fiyatları 8.5 TL oldu. Rize'de ekmek fiyatlarına 7 ay sonra zam yapılmış oldu. Ekmek fiyatları 2022 Haziran ayında 3 TL'den 5 TL'ye yükselmiş, 2023 Ocak ayında ise 6 TL'ye yükselmişti. Rize'de Fırıncılar, Kadayıfçılar, Pastacılar ve Simitçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası zam taleplerini değerlendirdi ve 17 Temmuz tarihinden itibaren 250 gram ekmeğin 8.5 TL'ye satılmasına karar verildi. Ekmek fiyatlarına yapılan zamlarla birlikte susamsız simit 3.5 TL, 130 gram susamlı simit ise 10 TL'ye yükseldi. 

Ekonomi
Seyyanen zam bekleyen emekliler için flaş gelişme
Seyyanen zam bekleyen emekliler için flaş gelişme
Bu haber SGK'dan emekli olanlara! Az önce duyuruldu: Koşulsuz şartsız 7000 TL ödeme piyangosu çıktı!
Bu haber SGK'dan emekli olanlara! Az önce duyuruldu: Koşulsuz şartsız 7000 TL ödeme piyangosu çıktı!
Ev hanımlarına devletten el harçlığı! 1100 TL almak için bu şartlara dikkat: Milyonlarca kadın yararlanabilecek
Ev hanımlarına devletten el harçlığı! 1100 TL almak için bu şartlara dikkat: Milyonlarca kadın yararlanabilecek
Emekli maaşı yetmeyenler akın edecek! Gelir belgesiz, masrafsız anında 15.000 TL kredi: Başvuru ekranı açıldı
Emekli maaşı yetmeyenler akın edecek! Gelir belgesiz, masrafsız anında 15.000 TL kredi: Başvuru ekranı açıldı
Vatandaşın nakit derdine bankalardan tam destek! 4 banka el sıkıştı: Çalışana, emekliye kaçırılmaz kampanyayı başlattı
Vatandaşın nakit derdine bankalardan tam destek! 4 banka el sıkıştı: Çalışana, emekliye kaçırılmaz kampanyayı başlattı
Doları olan para babası olacak! Bu kez Merkez Bankası açıkladı: 32 TL olacağı tarih ayyuka çıktı
Doları olan para babası olacak! Bu kez Merkez Bankası açıkladı: 32 TL olacağı tarih ayyuka çıktı
Ay sonunu getiremeyen emekliler üzülmesin! Bu bankalar kredi desteğini başlattı: Düşük faizle hemen veriliyor
Ay sonunu getiremeyen emekliler üzülmesin! Bu bankalar kredi desteğini başlattı: Düşük faizle hemen veriliyor