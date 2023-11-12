Ekmek fiyatlarına zam sonrası Halk Ekmek'ten de zam açıklaması geldi
İstanbul'da fırınlarda satılan ekmeğin fiyatı arttı. Gözler İBB'nin iştiraklerinden Halk Ekmek'teydi. Beklenen açıklama ise Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Özgen Nama tarafından yapıldı.
İstanbul'da ekmek fiyatları arttı. İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası'na (İTO) bağlı olarak faaliyet gösteren fırınlarda 200 gram olarak üretine ekmeğin fiyatı 8 TL'ye çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Halk Ekmek başkanı Özgen Nama ise , üretim maliyetlerindeki artışa rağmen Halk Ekmeğinin fiyatlar artmadan 5 TL'den satılmaya devam edeceğini söyledi.
Özgen Nama, bu akşam sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, halk ekmeğinin fiyatının artmayacağını ve 5 TL'den satılmaya devam edeceğini duyurdu. Nama'nın yazısı şöyle:
"Artan maliyetlere rağmen ekmeğin fiyatını artırmayacağız. İstanbul'daki hemşerilerimize 5 TL'ye sağlıklı ekmek dağıtarak destek olmaya devam edeceğiz."
Diğer Halk Ekmek ürünlerinde yeni fiyatlar şöyle:
– 500 gram organik tam buğday 25 TL
– 400 gram tam buğday 20 TL
– 500 gram çok tahıllı 22.5 TL
– 400 gram çavdar 20 TL
– 350 gram ruşeymli 20 TL
– 670 gram tost ekmeği 20 TL
– 500 gram kepekli tost ekmeği 20 TL
– 350 gram hamburger ekmeği 18.50 TL
– 350 gram sandviç ekmeği 18.50 TL
– 400 gram tam buğday sandviç ekmeği 17.50 TL
– 400 gram çavdarlı sandviç ekmeği 17.50 TL