Ekonomi Koordinasyon Kurulu 2025-2027 OVP Toplantısı Gerçekleştirildi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önderliğinde, önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Bu kritik toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile pek çok ilgili kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı.

2025-2027 OVP Hazırlıkları

Toplantının ana gündem maddesi, 2025-2027 dönemine yönelik Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarıydı. Bu kapsamda toplantının ardından bir yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada) başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağ 5), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 5), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağ 6), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 4), Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sol 4), Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 3), AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 7), Genel Başkanvekili Efkan Ala (sol 6), Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 2), Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel (sol 3), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (sağda) ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada) başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağ 5), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 5), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağ 6), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 4), Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sol 4), Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 3), AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 7), Genel Başkanvekili Efkan Ala (sol 6), Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 2), Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel (sol 3), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (sağda) ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.