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Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, önemli ekonomi konularını görüşmek için toplandı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 15:40
Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Başkanlığında Toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz liderliğinde gerçekleştirdiği toplantıda, Türkiye'nin ekonomik durumu ve alınacak tedbirleri değerlendirdi.

Toplantıda Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, SGK Başkanı Raci Kaya gibi önemli isimlerin yanı sıra bazı bakan yardımcıları ve ilgili kurum temsilcileri de katıldı.

Gündem: Dezenflasyon Süreci ve Yatırım Kredileri

Toplantıda, dezenflasyon sürecinin imalat sanayisine etkileri değerlendirilecek. Bunun yanı sıra, yatırım kredilerinin gelişimi ve uluslararası kuruluşlardan kredi kullanımı üzerine de bilgiler paylaşılacak.

Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılması planlanıyor.

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