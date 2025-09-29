Ekonomik Güven Endeksi Eylülde 98'e Yükseldi

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi eylülde aylık %0,1 artışla 98 oldu; tüketici güveni 83,9'a geriledi, reel kesim 100,8 seviyesinde.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 10:11
Ekonomik Güven Endeksi Eylülde 98'e Yükseldi

Ekonomik Güven Endeksi Eylülde 98'e Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, ağustosta 97,9 iken eylülde aylık bazda yüzde 0,1 artışla 98 değerini aldı.

Ana göstergeler

Tüketici güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,4 azalarak 83,9'a geriledi.

Reel kesim güven endeksi aynı dönemde yüzde 0,2 artışla 100,8 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,1 azalarak 111 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 yükselişle 109,2 düzeyinde gerçekleşti.

İnşaat sektörü güven endeksi de yüzde 3,6 artışla 88,3 değerini aldı.

Aylık veriler (son 5 yıl)

Aylar / Yıllar — 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025
Ocak — 96,7 / 102,3 / 99,7 / 99,6 / 99,7
Şubat — 96 / 99,5 / 99,3 / 99,2 / 99,2
Mart — 99,5 / 96,5 / 99,1 / 100,3 / 100,8
Nisan — 94,2 / 95,8 / 102,6 / 99,2 / 96,6
Mayıs — 93 / 98 / 104,1 / 98,3 / 96,7
Haziran — 98,7 / 94,8 / 101,5 / 95,8 / 96,7
Temmuz — 101,7 / 94,3 / 99,6 / 94,4 / 96,3
Ağustos — 102,6 / 94,9 / 94,4 / 93,1 / 97,9
Eylül — 104,3 / 95 / 95,6 / 95 / 98
Ekim — 103,3 / 97,9 / 96,8 / 98,1
Kasım — 101,5 / 97,6 / 95,4 / 97,2
Aralık — 99,7 / 98,4 / 96,5 / 98,9

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ekim Ekonomik Ajandası: Enflasyon, İhracat ve 2026 Bütçesi Öne Çıkıyor
2
Araç Kiralamada Temmuz-Ağustos Talebi Zirve Yaptı
3
Temmuzda Toplanan İnek Sütü 946 bin 158 Ton: TÜİK Verileri
4
İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Ne Kadar?
5
Yaş çay üretiminde kullanılan gübre fiyatları dudak uçuklatıyor! Fiyatlar asgari ücreti bile solladı geçti
6
Avrupa Borsaları Fed Beklentisiyle Pozitif Seyrediyor
7
Ekonomik Güven Endeksi Eylülde 98'e Yükseldi

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme