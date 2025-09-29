Ekonomik Güven Endeksi Eylülde 98'e Yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, ağustosta 97,9 iken eylülde aylık bazda yüzde 0,1 artışla 98 değerini aldı.
Ana göstergeler
Tüketici güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,4 azalarak 83,9'a geriledi.
Reel kesim güven endeksi aynı dönemde yüzde 0,2 artışla 100,8 olarak kayıtlara geçti.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,1 azalarak 111 oldu.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 yükselişle 109,2 düzeyinde gerçekleşti.
İnşaat sektörü güven endeksi de yüzde 3,6 artışla 88,3 değerini aldı.
Aylık veriler (son 5 yıl)
Aylar / Yıllar — 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025
Ocak — 96,7 / 102,3 / 99,7 / 99,6 / 99,7
Şubat — 96 / 99,5 / 99,3 / 99,2 / 99,2
Mart — 99,5 / 96,5 / 99,1 / 100,3 / 100,8
Nisan — 94,2 / 95,8 / 102,6 / 99,2 / 96,6
Mayıs — 93 / 98 / 104,1 / 98,3 / 96,7
Haziran — 98,7 / 94,8 / 101,5 / 95,8 / 96,7
Temmuz — 101,7 / 94,3 / 99,6 / 94,4 / 96,3
Ağustos — 102,6 / 94,9 / 94,4 / 93,1 / 97,9
Eylül — 104,3 / 95 / 95,6 / 95 / 98
Ekim — 103,3 / 97,9 / 96,8 / 98,1
Kasım — 101,5 / 97,6 / 95,4 / 97,2
Aralık — 99,7 / 98,4 / 96,5 / 98,9